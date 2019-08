Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Pina Francone La band ha venduto 25mila biglietti, che non sono pochi: sono però insufficienti a riempire ilcapitolino Ildeialpotrebbe ridursi a concerto, se non addirittura a concertino. L'andamento delle vendite dei biglietti per l'evento al parco capitolino, appuntamento fissato al 7 settembre, non sta andando infatti a gonfie vele. Spieghiamo. Al momento, il gruppo indie ha venduto 25mila biglietti, che non sono certo pochi, anzi. Però si tratta di una quantità insufficiente per riempire il, che ha una capienza mastodontica e che ha ospitato 70mila persone per i Rolling Stones nel 2014, 60mila per Bruce Springsteen nel 2016 e che ne attende già 50mila per Ultimo nel 2020. Il Messaggero sostiene che non c'entrerebbero le voci relative alle presunte frizioni tre il frontman e gli altri componenti del gruppo, ...

Italia_Notizie : Thegiornalisti, è a rischio 'flop' il concertone al Circo Massimo - ilmessaggeroit : #Thegiornalisti, a rischio #flop il concerto al Circo Massimo - zazoomnews : TheGiornalisti a rischio flop per il concerto al Circo Massimo. Venduti soltanto 25 mila biglietti -… -