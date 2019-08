The Walking Dead 10 accoglie Virgil e si prepara per il suo prossimo decennio

Serie Tv in Italia ad Agosto 2019 : Carnival Row - GLOW 3 - Rex - Fear The Walking Dead : Al mare, in montagna, a casa o in ufficio anche ad Agosto non mancano le Serie tv sia le novità da scoprire che i graditi ritorni. A fare la parte da leone è la tv in chiaro in questa estate 2019, con tutti i principali canali generalisti impegnati con qualche telefilm sia in prima serata che durante il giorno. Nello streaming mese interessante per Amazon Prime Video che probabilmente ha la novità più attesa dell'estate, quel Carinval Row con ...

The Walking Dead - il primo teaser della nuova serie spinoff : https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1155999655387287557 Negli scorsi mesi è arrivata l’ufficialità su un nuovo progetto seriale legato a The Walking Dead: la serie tv culto sull’apocalisse zombie, infatti, produrrà un altro spinoff ancora senza titolo ma incentrato su nuovi personaggi e in particolare su una generazione più giovane di protagonisti. Il progetto è ancora senza titolo ma in queste ore è stato diffuso un breve ...

Il secondo spin off di The Walking Dead si rivela in un nuovo video che annuncia la messa in onda nel 2020 : Non sappiamo ancora se nel titolo porterà il marchio di The Walking Dead ma quello che è certo è che il secondo spin off della serie sta prendendo forma e presto sarà in onda. Un nuovo video ufficiale non solo mostra i suoi protagonisti ma annuncia la messa in onda della serie nel 2020 e, precisamente, in primavera. Manca quasi un anno all'uscita dello spin off di The Walking Dead ancora senza titolo (ma che potrebbe intitolarsi Monument) e ...

Sky e Now Tv - le uscite di Agosto : Veep 7 - Fear The Walking Dead 5 e il film di Deadwood : Sky e Now Tv le uscite di Agosto 2019, film e serie tv: Veep, Snowfall e il film di Deadwood Sky e la sua versione in streaming Now Tv preparano un mese di Agosto un po’ sottotono, più debole rispetto al solito, ma con qualche spunto interessante come l’attesa ultima stagione di Veep, la quinta di Fear the Walking Dead su MTV e il film di Deadwood che il 29 Agosto andrà ad occupare la serata sia di Atlantic che di Cinema. Sul fronte ...

I film di The Walking Dead rimetteranno insieme Daryl e Rick? La risposta di Norman Reedus : Attualmente si sta lavorando alla decima stagione di The Walking Dead ma c'è già chi guarda al futuro e, in particolare, ai famosi film che saranno dedicati alla figura di Rick Grimes. Andrew Lincol ha lasciato la serie "stanco" dei ritmi di lavorazione e bisognoso di frenare un po' per godersi la vita e la sua famiglia ma presto metterà da parte queste vacanze (che durano ormai da quasi un anno) e tornerà a lavoro proprio per la trilogia di ...

Monument è il secondo spin off di The Walking Dead? Primi spoiler dal set in Virginia : Si intitolerà Monument il secondo spin off di The Walking Dead? È ancora presto per dirlo ma sembra proprio che in Virginia serpeggi questa possibilità per via di un servizio fotografico annunciato per un progetto che porta proprio questo nome. Ma le novità del giorno non riguardano solo il possibile titolo della nuova serie ma anche quelli che sono i Primi dettagli del pilot visto che si parla di un grande incidente pronto a dare il via ...

In The Walking Dead 10 tutto cambia tra confini e Sussurratori : il volto di Gamma e la messa in onda italiana : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con il rilascio del primo trailer di The Walking Dead 10 al Comic-Con 2019 ma adesso AMC ha deciso di fare sul serio alzando il velo sulla trama dei nuovi episodi al via il prossimo ottobre. La serie ripartirà qualche mese dopo gli eventi della nona stagione lasciandosi alle spalle la neve e l'inverno e accogliendo la primavera con tutto quello che questo nuovo salto temporale significa. I ...

«The Walking Dead» : tutto sulla stagione 10 e sul film su Rick : Forse ci voleva proprio il panel dedicato alla serie per rassicurare i fan di The Walking Dead: con l’uscita, a inizio luglio, dell’ultimo fumetto firmato da Robert Kirkman, il destino del suo adattamento televisivo è diventato ancora più precario. Ma proprio da Kirkman in persona, dal panel del Comic-Con 2019 di San Diego, è arrivata la rassicurazione definitiva, che tutti aspettavano: la conclusione del fumetto ...

The Walking Dead 10 - anticipazioni della nuova stagione : The Walking Dead va in doppia cifra. Per la serie degli zombie più amata, infatti, è in arrivo la decima stagione da lunedì 7 ottobre 2019 alle 21.00 su FOX (Sky, 112), a 24 ore dalla messa in onda americana. E per gli appassionati non finisce qui perché, come noto, proseguono anche i progetti cinematografici legati allo storico serial sui morti viventi. The Walking Dead 9, cosa è successo La nona stagione dopo il colpo di scena del midseason ...

Fear The Walking Dead 5 chiude la prima parte di stagione all’insegna di Logan : tutto pronto per il debutto italiano? : Fear The Walking Dead 5 ha concluso il suo primo ciclo con l'episodio in onda ieri sera negli Usa. La prima parte di stagione che ha segnato la consacrazione di Morgan a leader e che ha visto l'esordio di Dwight, si è conclusa rivelando ai fan che i loro timori di settimana scorsa erano infondati, almeno in parte. La minaccia rimane così come l'aereo da sistemare per decollare e questo finale di prima parte di stagione mette insieme tutto, ...

The Walking Dead : The Movie - il teaser del film su Rick Grimes : The Walking Dead: The Movie, presentato da AMC il teaser del film ispirato alla serie con protagonista Rick Grimes. The Walking Dead: The Movie, Rick Grimes ritornerà con un nuovo film in cui la sua storia continuerà. Trovi il teaser alla fine dell’articolo. Durante il San Diego Comic-Con in occasione del panel dedicato alla serie horror targata AMC, Universal Pictures ... Leggi tuttoThe Walking Dead: The Movie, il teaser del film su ...

The Walking Dead - il trailer della decima stagione - l’addio di Michonne e il terzo spinoff : The Walking Dead trailer della la decima stagione in arrivo a ottobreRinnovata Fear the Walking DeadNovità per il terzo spinoff della serie e per il filmAMC continua a puntare forte sul mondo degli zombie di Walking Dead e nonostante la chiusura del fumetto, la vita dei non morti è decisamente radiosa. In fondo per la rete cable è l’unico prodotto facilmente definibile “grande successo internazionale”, oltre ad essere ...

The Walking Dead a Ottobre su FOX - il primo trailer ufficiale della stagione 10 : Dopo la diffusione della prima foto ufficiale della nuova stagione con Danai Gurira che brandisce la sua spada in un bosco, affrontando quello che sembra un sussurratore o forse un camminatore, è stato pubblicato anche il primo...

The Walking Dead - trailer e data della decima stagione che dirà addio a Michonne : AMC e l'universo di The Walking Dead hanno fatto le cose in grande durante questa edizione del San Diego Comic-Con, tra trailer, date, rinnovi e novità, la giornata americana è stata segnata dagli zombie.Ma partiamo dall'aspetto più interessante. La decima stagione di The Walking Dead partirà il 6 ottobre su AMC e il giorno dopo, il 7, in Italia su Fox che ha rilasciato anche la versione sottotitolata del trailer del Comic-Con della stagione. Se ...