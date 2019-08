Salvini a nervi tesi | attacca una rom e si scontra con la Germania per la Alan Kurdi

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Giornata dura per il ministro dell'Interno Matteo. Il leader della Lega, dopo l'ok 'salvo intese' raggiunto questa notte sulla tanto attesa riforma della giustizia hato prima il deputato Ivan Scalfarotto (colpevole, a suo parere, di esser andato a trovare in carcere i due americani arrestati per l'omicidio di un giovane carabiniere) e poi una donna rom che l'avrebbe minacciato. Infine, si è scagliato contro ladichiarando, relativamente al tema migranti: "Dal governo tedesco sono giunti segnali pessimi". Scalfarotto e la 'zingaraccia' Il deputato Ivan Scalfarotto , nelle scorse ore, si è recato in carcere. a Regina Coeli, per sincerarsi delle condizioni in cui si trovano Lee Elder Finnegan e Gabriel Natale Hjorth (i due studenti americani sospettati di aver ucciso, con 11 coltellate il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega). Su Twitter, il titolare del Viminale ha ...

Corriere : Salvini a nervi tesi: «Minacce da una zingaraccia» e «sulle navi dei migranti mi sono rotto le p...» - pimma77 : RT @FranceRomeo: .@Corriere produce un capolavoro di pavidità: 'In un tweet prima e nel corso di un’intervista a SkyTg24 Salvini aggredisce… - zuhura05 : Nervi tesi? Sapete chi c’era alla conferenza? Il videomaker di Repubblica=Eva 3000 che chiedeva “ingenuamente “ se… -