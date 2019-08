MotoGp – Valentino Rossi pensa positivo | “un bene essere nei primi 10 Problemi al

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019)chiude le FP2 di Brno al 9° posto nonostante un problema al motore della sua Yamaha: il Dottore fiducioso in vista delle qualifiche di domani Termina con un 9° posto la seconda sessione di qualifiche disul circuito di Brno. Un risultato importante in vista della giornata di domani nella quale, secondo le previsioni, farà capolino la pioggia. Il ‘Dottore’ commenta così l’esito delle FP2 e parla del problema al motore che lo ha costretto a cambiare moto: “oggi abbiamo lavorato un po’ per capire cosa fare in pista. Era importantenei10 perchè le previsioni per domani sono abbastanza brutte. Vedremo come saranno le FP3 di domani. Il passo e il tempo sono abbastanza buoni. C’è da lavorare, ma come primo giorno è stato. Abbiamo avuto un problema al motore della prima moto, aveva abbastanza ...

