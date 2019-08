Motocross | GP Belgio 2019 | Tim Gajser ha ormai il titolo in tasca | sarà grande spettacolo

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il 14esimo round del Mondialeè pronto ad aprire le danze con il Gran Premio del, sul leggendario circuito dal fondale sabbioso di Lommel. Per molti protagonisti si tratta della vera e propria gara di casa, dato che la maggior parte dei protagonisti di MXGP e MX2 vive nelle vicinanze di questa pista. Nel corso dell’ultimo fine settimana è stato Romain Febvre del team Monster Energy Yamaha Factory MXGP a conquistare la vittoria nel GP della Repubblica Ceca, rompendo un digiuno chesi protraeva da tre anni. Per il francese l’occasione di Lommel è ghiotta, sia perchè il tipo di fondale è favorevole, sia perché vuole proseguire sulla scia di Loket. Anche per Gautier Paulin del team Monster Energy Wilvo Yamaha è in arrivo una chance importante per ben figurare e confermare la sua terza posizione in classifica. La sabbia è il suo fondale preferito e ...

