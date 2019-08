La nipote di Robert Kennedy è morta per una probabile overdose

Pratiful : l’albero genealogico immaginario della famiglia Coppi. C’è anche Roberta Carlucci - nipote di Milly! : Milly Carlucci anche Milly Carlucci è entrata nella vita di Mark Caltagirone e dintorni. Ma lei non lo sa(peva). Appurata l’inesistenza dello sposo fantasma della showgirl sarda, l’agente Eliana Michelazzo ha scelto infatti di rigettare l’intera colpa del fattaccio sull’ormai ex socia Pamela Perricciolo e, per dimostrare la sua verità, ha girato una serie di Story su Instagram dove ha reso noti tutti i familiari di ...