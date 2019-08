Gossip Temptation Island | Jessica sbotta | “Sbaglio e non me ne pento”

Gossip Temptation Island : Vittorio Collina continua a frequentare la single Vanessa : Vittorio Collina e la sua ex tentatrice Vanessa Cinelli continuano a frequentarsi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex fidanzato di Katia Fanelli a poche settimane dalla fine delle riprese di Temptation Island. Come già aveva lasciato intendere nello speciale andato in onda lo scorso martedì 30 luglio, Vittorio non si è pentito di essere uscito dal falò di confronto senza Katia e ha continuato a frequentare la single Vanessa, alla quale ...

Gossip Temptation Island - Sabrina Martinengo : la frecciata di Maddalena : Temptation Island, Maddalena contro Sabrina Martinengo: il suo gesto fa discutere Una delle coppie più chiacchierate a Temptation Island 2019 è stata quella composta da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Proprio quest’ultimo ha flirtato molto con la single Maddalena Vasselli, la quale è riuscita a metterlo molto in crisi. Tuttavia poi il ragazzo ha deciso di continuare la sua storia con Sabrina. Una decisione che forse poco è piaciuta alla ...

Gossip Temptation Island : Vanessa fa sul serio con Vittorio? La verità : Vanessa Cinelli di Temptation Island innamorata di Vittorio? Il suo clamoroso gesto Nello speciale di Temptation Island 2019 di ieri sera, Vittorio Collina ha confessato di non aver fatto dietrofront con Katia, aggiungendo di non aver nemmeno più voluto vederla. In questa occasione ha anche rivelato di essere rimasto in contatto con la single Vanessa Cinelli, con la quale non ha certo negato di voler iniziare una frequentazione seria. Ma cosa ci ...

Gossip Temptation Island - Nicola dopo il falò : “Avrei voluto baciarla” : Nicola Tedde di Temptation Island 6: lo sfogo dopo il falò Ieri sera c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. In quella circostanza i due, dopo aver discusso per oltre un’ora, hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra, decidendo di porre fine alla loro storia d’amore. Avranno fatto la scelta giusta? Chissà, intanto poco fa è stato pubblicato su Witty Tv un video in ...

Paola Caruso felice con un tentatore di Temptation Island? Il Gossip : Temptation Island 2019: Paola Caruso innamorata di un tentatore? Paola Caruso, dopo un periodo non proprio facile, dovuto a causa delle continue lotte con il padre di suo figlio, sembra aver trovato finalmente la meritata serenità. La Bonas di Avanti un altro sembra essere più felice che mai al fianco di un ragazzo proveniente dal cast di Temptation Island 2019. Di chi stiamo parlando? Moreno Merlo, uno dei tentatori di Filippo Bisciglia. I ...

Gossip Temptation Island : Vanessa Cinelli parla di Katia e Vittorio : Vanessa Cinelli di Temptation Island: “Io e Katia siamo molto diverse” Grazie alla sua solarità Vanessa Cinelli ha subito conquistato l’attenzione di Vittorio che, a Temptation Island, si è recato per capire se Katia può essere la donna della sua vita. Due donne diverse che hanno in comune solo la voglia di divertirsi in maniera leggera e spensierata. A dirlo è lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale ...

Gossip Temptation Island : Sabrina e Tedde sorpresi in vacanza in Francia : Come si evolveranno i rapporti all'interno delle tre coppie ancora in gara a Temptation Island? La curiosità è molto alta tra i telespettatori del docu-reality di Canale 5, desiderosi di scoprire se Nicola e Sabrina, Vittorio e Katia, Massimo e Ilaria resteranno insieme dopo il falò di confronto che andrà in onda lunedì 29 luglio. Per sapere gli esiti definitivi sarà necessario attendere ancora qualche giorno, ma nel frattempo una foto ...

Temptation Island Gossip : il flirt segreto tra Sammy e Francesca Baroni : gossip su Temptation Island: il tentatore Sammy ha avuto un flirt con Francesca Baroni A due settimane dalla fine di Temptation Island 2019 spunta un gossip mai svelato fino ad ora. Sammy Hassan, il tentatore di Cristina Incorvaia, ha avuto un flirt in passato con Francesca Baroni, protagonista dell’edizione 2017 del programma condotto da Filippo […] L'articolo Temptation Island gossip: il flirt segreto tra Sammy e Francesca Baroni ...

Gossip Temptation Island - Katia infuriata : “Vittorio lasciami!” : Katia Fanelli delusa da Vittorio di Temptation Island 2019: lo sfogo Pare davvero che la storia d’amore tra Vittorio Collina e Katia Fanelli sia decisamente compromessa. Situazione confermata anche dal video sulle anticipazioni di Temptation Island pubblicato poco fa su Witty Tv inerente a ciò che succederà nella prossima puntata. In questa occasione i fan del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia hanno avuto modo di ...

Gossip Temptation Island : Sabrina gelata dal gesto di Nicola : Nicola Tedde sempre più vicino alla single di Temptation Island: Sabrina senza parole Poco fa è stata pubblicato su Witty Tv un nuovo video sulle anticipazioni di Temptation Island inerente alla prossima puntata che andrà in onda Lunedì prossimo in prima serata su Canale 5. In questo filmato i telespettatori hanno avuto modo di vedere Nicola Tedde sempre più vicino alla sua tentatrice, tanto da recarsi una notte nella sua abitazione. Abitazione ...

Gossip Temptation Island : Javier Martinez sarebbe già fidanzato - non con Ilaria : Sospetti e insinuazioni sono diventati una costante tra i telespettatori di Temptation Island, il programma di maggiore successo dell'estate di Canale 5. Fin dalla prima puntata, infatti, hanno cominciato a rimbalzare le voci riguardanti possibili accordi tra i fidanzati, che avrebbero partecipato al programma per mettersi in mostra, nonostante la crisi già esistente nel loro rapporto. In particolare, erano stati Jessica Battistello e Andrea ...

Gossip Temptation Island : Massimo e la Teolis sarebbero usciti insieme dal programma : Quali coppie di Temptation Island usciranno insieme e quali, invece, porranno fine al loro rapporto? Sono ancora due le puntate che dovranno essere trasmesse ma l'interesse dei telespettatori è completamente rivolto al 'dopo' ovvero agli sviluppi delle storie dei fidanzati. Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno deciso di chiudere il loro rapporto a differenza di quanto affermato da Cristina Incorvaia e ...

Gossip Temptation Island : Jessica e Alessandro avrebbero smesso di frequentarsi : La quarta puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 lunedì 15 luglio, ha sancito la rottura tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Durante il falò di confronto richiesto dal fidanzato, la coppia ha parlato del comportamento di lei che, a pochi giorni dall'inizio delle riprese, ha perso la testa per il single Alessandro Zarino. La discussione però si è soffermata anche sui precedenti dei due giovani, richiamando alla memoria la ...

Temptation Island Gossip - Ilaria e Massimo : arriva una segnalazione : Ilaria Teolis e Massimo si sono lasciati dopo Temptation Island 2019? La rivelazione Poco fa il popolare blog IlVicolodelleNews.it ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica una fedele lettrice del blog ha rivelato che in base a quanto sarebbe venuta a sapere tramite amicizie in comune, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis si sarebbero lasciati dopo Temptation Island. Una ...