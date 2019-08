Finisce con l’auto in un fosso e resta intrappolata per 6 giorni tra le lamiere | viva per

Nasconde l'auricolare sotto al turbante per copiare al quiz della patente ma Finisce in ospedale : Prova a copiare durante l’esame della patente ma finisce in ospedale. Un indiano di 39 anni si è presentato alla Motorizzazione di Firenze con un auricolare infilato nelle orecchie, nascosto sotto il turbante, ed un telefono per mandare le domande ad un complice. Il trasmettitore, però, era infilato troppo a fondo e, una volta scoperto dagli esaminatori, è stato trasportato all’ospedale di Careggi, a Firenze. Lo ...

Pollenza - auto Finisce contro un camion e si ribalta : muore 64enne - la moglie è grave : Violento scontro tra un’auto Fiat Qubo e un camion a Pollenza, nella provincia di Macerata. Stefano Giancamilli, sessantaquattro anni di Ostra Vetere, ha perso la vita nell'incidente stradale. Viaggiava in auto insieme a sua moglie, una donna di 48 anni che è stata portata sotto choc all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.Continua a leggere

Incidente in Calabria - 22enne Finisce con l'auto in una scarpata : è grave : Nella mattina di oggi 30 luglio, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale verificatosi in Calabria, precisamente in provincia di Vibo Valentia. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare in una scarpata. Le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito molto gravi e per questo motivo è stato necessario l'intervento di un elisoccorso ...

Incidente Saonara - Finisce contro un palo a bordo della sua moto : Filippo muore a 21 anni : Un ragazzo di 21 anni, Filippo Gobbo, è morto in un Incidente stradale verificatosi ieri sera in via Piave a Tombelle di Saonara, in provincia di Padova: era a bordo della sua moto quando ne ha perso il controllo per cause in via di accertamento ed è finito contro un palo che indica una delle frazioni del paese. Il giovane, che aveva festeggiato il compleanno 8 giorni fa, era nipote di una consigliere comunale.

Finisce contro un palo : drammatico incidente - morto un carabiniere di 28 anni : Simone Forgetta, motociclista della terza squadra del nucleo Radiomobile, è morto in un incidente stradale in Corso Sempione...

Pareggio in rimonta per la Juventus - contro team-k League Finisce 3-3 : finisce con un Pareggio la tourne'e della Juventus in Asia. Con due gol nel finale i bianconeri agguantano un rocambolesco 3-3

Lega contro M5s - al consiglio regionale della Lombardia Finisce in rissa : Parapiglia durante la commissione bilancio al Pirellone. Particolarmente agitati Dario Violi, capogruppo dei cinque stelle...

Finisce la fuga del killer che anticipò il delitto in un racconto : Piampaschet ritrovato in un alloggio di Giaveno : Era scappato il 3 luglio, dopo la condanna definitiva per l'omicidio di una prostituta. I carabinieri hanno seguito il padre che gli portava da mangiare. Il romanziere-omicida progettava di scappare all'estero

Il Napoli è ancora un cantiere : con la Cremonese Finisce 3-3 : finisce 3-3 il terzo test estivo del Napoli di Carlo Ancelotti che va due volte in svantaggio, poi rimonta e alla fine pareggia con la Cremonese di Rastelli, squadra di B. Il match è servito...

Sassuolo - test ok contro il Real Vicenza : Finisce 5-0 : Cinque reti del Sassuolo al Real Vicenza nel test amichevole nel ritiro di Vipiteno. La squadra di mister De Zerbi sblocca il risultato al 25′ con Manuel Locatelli, al 32′ arriva il raddoppio di Berardi su assist di Tripaldelli. Nella ripresa, la doppietta di Nicholas Pierini, tra 68′ e 75′. Quinta rete che arriva all’85’ grazie a Junior Traoresass dopo un preciso invito dalla destra del neo entrato ...

Il Napoli non va oltre il pari contro la Cremonese - Finisce 3-3 : esordio per Elmas : Non va oltre il pari il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese: finisce 3-3 una gara ricca di colpi di scena. Per la squadra di Ancelotti reti di Insigne (dagli undici metri), Verdi e Younes, per quella di Rastelli, invece, gol siglati da Mogos, Arini e Soddimo, autore del definitivo 3 pari con un perla metà campo simile a quella firmata da Harry Kane contro la Juventus nella International Champions Cup. Questo l’undici ...

Voleva intascare l’assicurazione! Finisce con l’auto in mare e uccide i due figli autistici : È finito in acqua al volante della sua auto con la moglie e i figlioletti dentro provocando la morte di questi ultimi. Alla base di quella che pareva una drammatica fatalità in realtà si nasconderebbe un vero e proprio omicidio premeditato, messo in atto per intascare le assicurazioni sulla vita che aveva stipulato per i familiari a suo beneficio. È la terribile storia che arriva dallo stato della California, in Usa, dove il 44enne Ali Elmezayen ...

Meteo - quando torna il caldo (quello vero) : luglio Finisce con una "fiammata" : Prime avvisaglie nel weekend. Poi la vera fiammata sub-tropicale si avrà a partire dall'inizio della prossima settimana...

ALITALIA/ Il nuovo 'esperimento' Finisce sul nostro conto : Il destino di ALITALIA non appare roseo e a farne le spese saranno ancora una volta i contribuenti, oltre che i lavoratori della compagnia