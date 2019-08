Crosetti | Con Dybala | la Juve manda via anche la bellezza del numero 10

Crosetti : Conte ha la mano sulla porta - tra un po’ la spalanca - poi magari la sbatte : Una storia d’amore che deve ancora sbocciare, una luna di miele finita prima ancora “che l’aereo del viaggio di nozze stacchi il muso da terra”. Maurizio Crosetti descrive così, su Repubblica, il rapporto tra l’Inter e Conte. L’allenatore non si separerà dalla squadra, “ma il grande amore è un’altra cosa”. Conte è animato da un “tumulto interiore, quella sContentezza cosmica che si ...

Crosetti : Wanda Nara avrà scommesso con Balotelli per il tuffo nel lago di Como? : In tanti lo avevano pensato, Maurizio Crosetti lo ha scritto: Wanda Nara finisce a mollo con la moto d’acqua. avrà fatto una scommessa con Balotelli. Il piccolo incidente di Wanda, finita a mollo nelle acque del lago di Como con il suo scooter d’acqua, ricorda il tuffo napoletano della scommessa di Balotelli. Peccato che non ci sia una diretta social dell’accaduto, ma si assomigliano molto le immagini dei due mezzi ripescati dalle ...

Crosetti : per capire la tattica di Conte - test Invalsi per i giocatori dell’Inter : Pungente come al solito Maurizio Crosetti nella sua consueta rubrica su Repubblica. Il punto oggi è l’abbandono del ritiro dell’Inter da parte di Mauro Icardi, ma non solo. L’opinionista utilizza proprio i test Invalsi, che hanno fatto discutere dopo le deludenti prove degli studenti di quest’anno, per attaccare Antonio Conte e gli eccessi della sua preparazione atletica. Per capire le lezioni tattiche di Antonio Conte, ...

Crosetti : Conte - un’ora e mezza per non dire niente. E non era nemmeno il premier : Maurizo Crosetti gioca sulle parole nel suo breve commento su Repubblica di oggi. Una sportellata doppia per Antonio Conte e il premier Giuseppe Conte. È proprio sull’omonimia che scherza Crosetti Conte ha parlato un’ora e mezza per non dire assolutamente nulla, e non era neanche il presidente del Consiglio ma quell’altro, lo juventino. Non necessita certamente di spiegazioni la sua non poco velata critica sugli inutili discorsi del ...

Crosetti : Con Buffon la Juve inventa la bandiera che ritorna : Maurizio Crosetti su Repubblica analizza il ritorno di Gigi Buffon alla Juve come dodicesimo uomo in attesa di diventare poi un dirigente bianconero. Tra un calcio senza più bandiere (ovunque) e un altro che le bandiere le straccia (la Roma), ecco che la Juve inventa la terza via della bandiera che ritorna, una passata in lavatrice, una bella centrifuga e il panno è asciutto e colorato come prima Nulla è ancora ufficiale, ma la trattativa è ...