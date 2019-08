Montagna | Belluno | soccorso un escursionista in difficoltà a Pieve di Cadore

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019)diunin. L’uomo, un 75enne di Santa Lucia di Piave (Tv), durante una passeggiata aveva intrapreso un sentiero errato e, rimasto bloccato sopra salti di roccia, non riusciva a tornare indietro. Aveva così chiamato il figlio che lo aveva messo in contatto con la Centrale operativa del Suem. Immediati i soccorsi: una squadra delalpino didiè partita in direzione del luogo indicato mentre un soccorritore, che si trovava nei paraggi, si è avviato lungo il sentiero sovrastante le cascate. Chiamato a voce, l’ha risposto facendosi individuare e permettendo così il lieto epilogo: il tecnico è sceso lungo la scarpata e lo ha aiutato a risalire per poi rientrare con lui alla macchina assieme al resto della squadra, sopraggiunta nel frattempo. L'articoloun...

