La Royal Family in immagini

La Regina aiuta Meghan a integrarsi nella Royal Family - : Elisabetta Esposito La Regina Elisabetta II ha aiutato Meghan Markle a integrarsi nella Royal Family, fornendole un mentore: ecco come l'ex attrice si è ambientata grazie alla contessa Sophie La Regina Elisabetta II ha aiutato Meghan Markle a integrarsi nella sua nuova vita a Palazzo. Come racconta l’Express, la giornalista Katie Nicholl ha svelato come la sovrana abbia affiancato all’ex attrice una mentore molto speciale. Il ...

La Royal Family cerca uno chef : Ami cucinare e i tuoi amici ti reputano un Masterchef? C'è un'offerta che fa per te e giunge direttamente dalla Royal Family. Dopo la proposta di lavoro come social media manager, su The Royal Household - sito ufficiale della Royal Family - appare un nuovo annuncio che apre la candidature a chef ambiziosi e qualificati, dotati di grande entusiasmo ed eccellenti capacità comunicative disposti a lavorare per la famiglia reale ...

"In Italia ero un ciabattino precario. A Londra riparo le scarpe della Royal Family e di Tom Cruise" : Immaginate per un momento la polverosa bottega di un calzolaio di periferia, e magari localizzatela nella provincia di Arezzo. Provate a visualizzarne la penombra degli spazi angusti, a inghiottire l’odore di pelle e di ferro degli arnesi che contiene, a immergervi nel rumore assordante dei gesti che quell’artigiano compie per portare a termine la sua opera: ridare vita a un paio di scarpe ormai consunte. E poi, improvvisamente e ...

Royal Family - il muso lungo di William al battesimo di Archie - : Francesca Rossi L’esperta di linguaggio del corpo Judi James rivela al Daily Mail i veri pensieri dei membri della Royal Family presenti al battesimo di Archie, analizzando la loro postura e le loro espressioni Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, in grado di rivelare qualunque segreto. Per l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, invece, anche un sorriso, una mano adagiata con grazia sul grembo possono dire ...

Diffuse le prime immagini del battesimo del piccolo Archie : Royal Family (quasi) al completo - grande assente la Regina : Mamma Meghan e papà Harry tengono amabilmente in braccio il piccolo Archie, nel giorno del suo battesimo. La cerimonia è stata celebrata al castello di Windsor, in un evento tenuto strettamente privato, con buona pace dei fan. Le immagini sono state Diffuse attraverso gli account social della Royal Family: un ritratto di Archie Harrison Mountbatten-Windsor -nato lo scorso 6 maggio – che dorme pacifico nelle braccia dei suoi genitori, nel ...

Royal Family - la nobile arte del riciclo - : Francesca Rossi Anche nella Royal Family si riciclano abiti e oggetti e si detestano gli sprechi nonostante il lusso e i privilegi su cui la regina e la sua dinastia possono contare Talvolta tendiamo a pensare alle persone che possono toccare i più alti livelli del lusso come a individui fuori dalla realtà, che poco o nulla comprendono dei salti mortali che caratterizzano la vita quotidiana della gente comune. Potrebbe essere vero ...

Royal Family - tutti i gossip delle ultime settimane : Non passa giorno senza che la Royal Family venga travolta dal gossip, o spunti qualche notizia che riguardi il passato dei membri principali della dinastia Windsor. Negli ultimi mesi la Royal Family inglese è finita più volte nell’occhio del ciclone mediatico. Tanti avvenimenti hanno visto protagonisti, talvolta loro malgrado, la regina Elisabetta, i principi William e Harry e le loro mogli fino a Baby Archie. Vanity Fair prova a ...

Royal Family - sfilata di cappellini ad Ascot - : Francesca Rossi Il Royal Ascot non è solo una competizione di cavalli che la Royal Family non perderebbe per tutto l’oro del mondo, ma anche una sfilata di cappellini stravaganti e look memorabili da ammirare nei diversi settori del parterre che ospita teste coronate e vip Cosa ricorderemo alla fine del Royal Ascot, la competizione di cavalli più famosa al mondo? Di certo rimarranno impressi nella memoria collettiva i look delle ...

Royal Family sul balcone di Buckingham Palace al gran completo - il principe Harry sgrida Meghan Markle : ecco cosa è successo : Le immagini non lasciano dubbi: il principe Harry sembra proprio sgridare la moglie Meghan Markle sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour, l’evento tenutosi sabato scorso per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. Come si nota dal video postato da un utente Twitter, la duchessa de Sussex, 37 anni, alla sua prima uscita pubblica dopo meno di un mese dalla nascita del primogenito Archie, si è girata due volte ...

Tutti pazzi per il principe Louis all'ultimo evento ufficiale della Royal Family