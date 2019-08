Juventus | Icardi avrebbe rifiutato scambio con Cavani | vorrebbe trasferirsi in bianconero

Calciomercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...

Mercato Juventus - clamorosa idea bianconera : Icardi e Lukaku insieme : Mercato Juventus – Sono giorni decisivi per il calcioMercato della Juventus e di riflesso per quello degli attaccanti. I bianconeri stanno manovrando diverse pedine, in entrata e in uscita, e molto puà ancora succedere. Il fronte più caldo è quello relativo allo scambio tra Dybala e Lukaku, una situazione su cui i discorsi tra Juventus e Manchester United sono già in fase […] More

Juventus - possibile doppio sgarbo all'Inter : Lukaku e Icardi : Dopo un mese di luglio ricco di trasferimenti in Serie A, anche agosto potrebbe regalare interessanti sorprese nel calciomercato. Proprio Juventus, Inter, Napoli, tre delle candidate alla vittoria del campionato, potrebbero impreziosire le loro rose con acquisti importanti. Per quanto riguarda i bianconeri, l'esigenza della dirigenza è anche quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori, ed alcuni di questi potrebbero finire in qualche ...

Venerato : 'Icardi ha un'intesa con la Juventus - il Napoli non riesce a pareggiare offerta' : La Juventus è pronta a dedicarsi alla parte tattica, dopo la tournée asiatica che l'ha vista giocare contro Tottenham ed Inter per l'International Champions Cup ed un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco del tecnico Sarri: prima però l'esigenza principale è cedere gli esuberi, e sono tanti in ...

Calciomercato Juventus - clamoroso “Sportmediaset” : follia Paratici - Lukaku+Icardi! : Calciomercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere a segno il clamoroso doppio colpo firmato Lukaku più Icardi. L’attaccante belga arriverebbe con uno scambio alla pari con Dybala, mentre Icardi sarà finanziato da altre tre cessioni. Lukaku avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento […] More

Inter - la Juventus non molla Icardi : il bomber argentino destinato all'addio : Uno dei grandi tormentoni di questa sessione di calciomercato è rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è fuori dal progetto dell'Inter, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte. Al momento, però, non sono ancora arrivate offerte concrete in sede, con il club nerazzurro che ha già fatto sapere che, nonostante si sia deciso di tenere fuori l'attaccante in ...

La Juventus starebbe insistendo per Icardi : Marotta non vorrebbe svenderlo : Il futuro di Mauro Icardi dovrebbe essere lontano dall'Inter la prossima stagione. Il centravanti argentino è fuori dal progetto tecnico e ciò è stato confermato pubblicamente anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte. Il giocatore, tra l'altro, non ha seguito la squadra in tournéé in Asia, restando a lavorare da solo a Milano per cercare di ritrovare la condizione fisica. Durante il ritiro ad Appiano ...

Icardi Juventus : c’è solo la Juve per l’argentino - il Napoli ha in mano Pepè : Icardi Juventus: il Napoli piazza l’acquisto di Pepè, come confermato dal Presidente del Lille, che ha reso noto ufficialmente l’accordo con la società partenopea per 80 milioni di euro. “A Pepé l’anno scorso chiedemmo di restare, con la promessa che lo avremmo ceto in questa sessione di mercato. Abbiamo ricevuto offerte che ci soddisfano economicamente […] More

Mauro Icardi - l'Inter fissa il prezzo per Napoli e Juventus : almeno 80 milioni : Quella di Mauro Icardi sembra una storia senza fine. O, perlomeno, una storia amara: l'Inter ha infatti chiesto per il cartellino ben 80 milioni, soldi che la Juve potrebbe non voler versare sul conto corrente nerazzurro. La cifra è la stessa proposta al Napoli durante i lavori diplomatici tra De La

Juventus - Ceccarini : 'Paratici se prende Icardi a 50 milioni fa bingo' : La Juventus, in queste settimane, sarà protagonista del mercato: Fabio Paratici lavorerà alle uscite e non sono da escludere anche colpi in attacco. In avanti ci sono diversi giocatori in uscita, ma se due giocatori offensivi dovessero partire, allora i bianconeri potrebbero mettere a segno anche un colpo in entrata. Uno dei calciatori nel mirino della Juve per rinforzare l'attacco sarebbe Mauro Icardi. Della possibilità che l'argentino passi in ...

Calciomercato Juventus - Higuain-Icardi : il nuovo piano di Paratici - 7 cessioni! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista delle prossime settimane di mercato. Definiti i primi movimenti in entrata, Paratici dovrà metter mano alle cessioni. Restano in bilico 7 bianconeri. Cancelo viaggia spedito verso l’addio, cessione che frutterà circa 60 milioni di euro. In bilico anche Khedira e Matuidi. […] More

Fabio Cannavaro : “Con Icardi il Napoli accorcerebbe parecchio la distanza con la Juventus” : Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Fabio Cannavaro. L’ex Napoli è oggi il tecnico del Guangzhou, dichiara di trovarsi bene nel campionato cinese e che il calcio cinese è migliorato grazie all’arrivo di molti allenatori e calciatori stranieri, che hanno fatto crescere il livello del campionato. In particolare ne dà i meriti a Marcello Lippi “ha riportato il calcio cinese ai vertici del continente cambiando la mentalità dei giocatori: ...

Inter - Icardi continua la guerra ai nerazzurri : vorrebbe solo la Juventus : In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti è fuori dal progetto ed è rimasto fuori anche dalla tournéé in Asia, restando a Milano a svolgere un lavoro specifico per ritrovare la condizione fisica. Durante il ritiro a Lugano, infatti, il giocatore è sembrato in ritardo rispetto ai compagni. L'argentino è in uscita ma al momento non sembra esserci ancora un club che soddisfi le sue ...

Icardi Juventus : conferme dal Corriere - novità importanti. Bianconeri decisi : Icardi Juventus – Piovono notizie importanti con protagonista la Juventus. I Bianconeri sembrano decisi a fare sul serio e da più parti arrivano conferme. Paratici e soci hanno intenzione di strappare Mauro Icardi all’Inter e le premesse perché l’affare si concretizzi ci sono tutte. A riportare le novità dell’ultim’ora è il portale calciomercato.com, secondo cui […] More