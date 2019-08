Ferrari vs Philip Plein | il Cavallino diffida lo stilista per una foto con delle scarpe

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) In questi giorni si sta consumando una battaglia social-legale tra la casa automobilisticae lo. A dare la notizia è lo stessoche ha pubblicato sul suo account Instagram ladella lettera ricevuta dagli avvocati delche sostengono cheabbia sfruttato la notorietà della casa di Maranello per pubblicizzare i suoi prodotti. Non solo, lo avrebbe fatto dando un’immagine non in linea con i valori. Tutto è partito con unapubblicata dalloin cui si vede un paiosue sneakers Moneybeast, un’edizione limitata in vendita a 5mila euro, appoggiate sul cofano di unaverde, proprio come le. Lo scatto deve esser stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché nella loro lettera i legali di Maranello spiegano di non condividere assolutamente neanche la “strumentalizzazione del ...

Philip___K : @ScuderiaFerrari Se il vostro intento è quello di fare stufare leclerc della ferrari ci state riuscendo alla grande.... - LUCASS4LIV : RT @RINGERS4EVER: Raikkonen in Alfa Romeo è rimasto comunque a libro paga Ferrari ossia Philip Morris. Se lo son tenuto a disposizione in c… -