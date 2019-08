Charlotte Casiraghi mostra un pancino sospetto in spiaggia

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 1 agosto 2019)e Dimitri Rassam si sono sposati da poco e c’è già ci potrebbe essere un’altra cicogna in volo, il loro Balthazar ha solo nove mesi. Fasciata in un costume intero nero, la principessa di Monacole forme di una gravidanza. Ancora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma ilsfoggiato sulle spiagge della Corsica non lascia spazio a dubbi.e Dimitri si godono una luna di miele da sogno. Dopo aver fatto tappa a Capri, si sono diretti in Corsica a bordo dello yacht di famiglia insieme a Carolina di Monaco e a tutti i loro figli: Darya, che Rassam ha avuto dalla modella Masha Novoselova, Raphaël (nato dall’unione dicon l’attore Gad Elmaleh), e Balthazar. La coppia gioca con i più piccoli, tra tuffi dall’imbarcazione giri in paddle e coccole in acqua.

sironidepalma : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: in arrivo il terzo bebè? - bebeblogit : Charlotte Casiraghi è incinta, in arrivo il terzo bebè - zazoomnews : Charlotte Casiraghi è di nuovo incinta: terzo figlio per la principessa - #Charlotte #Casiraghi #nuovo #incinta: -