Boxe femminile | 16 azzurre convocate per il Training Camp Elite di Assisi Presenti

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : skeet e inseguimento femminile d’oro! Argento per l’inseguimento maschile e Fidanza. Finale per Canfora nella Boxe! Bronzo per Fiori - Serra e Cappai : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 20.40 BOXE – nella categoria -64 kg verdetto unanime in favore del transalpino Sofiane Ouhima, che batte 5-0 il britannico Luke McCormack. 20.38 CICLISMO SU PISTA – Scappa via a quota 35 Volikakis, Bertazzo sempre quarto a 13, ma il Bronzo dista 12 punti. 20.34 CICLISMO SU PISTA – ...