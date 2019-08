Almeno Bonafede ci prova

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’interazione tra crisi della giustizia (processi che costano troppo e non finiscono mai) e crisi della magistratura (effetti devastanti dello scandalo del CSM ) impone urgentemente severe riforme. Il ministroha il merito dirci. Siamo all’inizio di un lungo percorso (prima la legge delega; poi i decreti delegati), con una caterva di varianti possibili finché i testi non saranno scritti nero su bianco. Oltre tutto gli esordi sono burrascosi. Nel Consiglio dei ministri i rumors di rottura si alternato a quelli di accordo. Alla fine sembra prevalsa una apzione “salvo intese“ che sa tanto di escamotage.Dunque parliamone, ma con tutte le riserve del caso. C’era il pericolo di una vendetta della politica, cioè di una riforma ispirata ad una sorta di regolamento di conti con la Magistratura (piena di difetti, ma ancora ...

