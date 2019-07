Solitudine e ansia | cos’hanno in comune le persone che utilizzano le App di incontri

Fonte : scienze.fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Le applicazioni dipossono dirci molto sulleche ne fanno uso, soprattutto in caso di abuso. Gli esperti ci spiegano cosa hanno inlechecompulsivamente queste app e quali sono i risvolti negativi sulla loro vita di tutti i giorni. Ecco cosa c'è da sapere.

roxyisnthappy : tratto. Per 4 anni ho sofferto di ansia (paura di poter perdere i miei cari), depressione e solitudine. Ho sforzato… - taehiina : Vorrei tornare alle elementari perché ero felice e spensierata. Non ho avuto episodi di bullismo come alle medie, n… - EduPezz96 : Ma perché ad alcuni la notte porta consiglio, mentre a me solo ansia e solitudine -