Salvini | La Riforma Bonafede è acqua

Scontro Salvini-Di Maio sulla giustizia : «Riforma Bonafede è acqua fresca» «È epocale - nessuno la fermi» : A Palazzo Chigi si discuterà del testo del Guardasigilli Bonafede, che lancia una stoccata al vicepremier leghista: «Parliamo in Consiglio dei ministri non su Facebook». Tensioni anche sulla Tav: depositato al Senato il testo M5S contro l’Alta velocità

Riforma della giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

Riforma della Giustizia in cdm il 31 luglio : ci sarà anche Salvini dopo le polemiche a distanza con Bonafede : Mercoledì 31 agosto, ore 15. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma secondo fonti del governo nella riunione del consiglio dei ministri in programma per domani arriverà un decreto sulla scuola e, soprattutto, la Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Bonafede, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega. Secondo quanto appreso dall’Ansa, alla riunione prenderà ...

Riforma Giustizia - Bonafede : “Riduce i tempi - testo frutto di confronto con Lega. Veto Salvini su intercettazioni? Significa ritardare tutto” : La Riforma della Giustizia è pronta per arrivare in Consiglio dei ministri già questa settimana. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha fretta, perché “bloccare una Riforma che riduce i tempi della Giustizia civile e penale Significa bloccare l’economia italiana”. Il suo testo però ha ricevuto negli ultimi giorni le critiche del vicepremier leghista, Matteo Salvini. Una Riforma “troppo timida”, servono “tempi ancora ...

