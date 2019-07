Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) In una lunga intervista rilasciata a La Nouvelle République Adamsi racconta e parla anche del suo futuro.parla del suo passato decennale al Tolosa, dove ha ancora oggi degli amici ma che a un certo punto lo rifiutò: “È stata una loro scelta: non volevano trattenermi. C’erano delle scuse che posessere buone o non buone, dipende dalle opinioni. Mi è stato detto che rispetto alla mia altezza, alla mia corporatura e al mio fisico, non ero pronto. Nessun problema, ho accettato eandato altrove. Ciò non mi ha impedito di andare avanti. Ho creduto nel mio sogno di essere professionale! Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e le persone chestate lì per me. E desidero continuare a soddisfarli. “ Parla anche della Coppa d’Africa: “È stata una bellissima esperienza, sopratalla mia età, sapendo che la nostra gente è in attesa dititolo ...

CalcioNapoli24 : RT @RikyCatapano: #Ounas sui rumors di mercato: 'Futuro? Posso restare al #Napoli ma dipende dalla società. Vedremo cosa succede. Lille? Pe… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Adam Ounas: 'Futuro? Tutto dipenderà da questa finestra di mercato. Posso restare al Napoli ma dipende dalla società. Vedr… - napolista : Ounas: “Per ora sono un giocatore del Napoli. Tutto dipenderà da questo mercato” L’attaccante algerino ha rilasciat… -