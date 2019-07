José Mourinho | “Sono triste | mi manca il mio calcio”

José Mourinho rifiuta la panchina del Guangzhou Evergrande : José Mourinho rifiuta un’offerta milionaria dalla Cina. Secondo il Guardian, infatti, il portoghese avrebbe detto di no al Guangzhou Evergrande

José Mourinho - niente Cina : lo Special One declina l’offerta record del Guangzhou : Nessun futuro in Cina, José Mourinho resta in Europa. Secondo la stampa britannica, lo Special One avrebbe declinato l’offerta record da 100 milioni di euro per allenare Guangzhou Evergrande, alla base della scelta motivi familiari. Mourinho aveva avuto la scorsa settimana un incontro con Hui Jiayin, una delle figure più influenti del calcio cinese e patron del Guangzhou (al momento allenato da Fabio Cannavaro) che avrebbe offerto ...

Josè Mourinho tentato dalla Cina : le foto parlano chiaro (o è solo un bluff?) : nIl calciomercato è fatto di bluff e sorprese inaspettate, ma in questo caso le foto pubblicate in esclusiva dal sito talkSPORT parlano chiaro. Le immagini testimoniano l' incontro tra José Mourinho e Hui Jiayin, patron del Guangzhou Evergrande, club cinese di Super League. Lo Special One, che meno

José Mourinho - non c’è l’Europa nel suo futuro : spunta l’ipotesi Cina : Non c’è l’Europa nel futuro di José Mourinho, perlomeno secondo il Telegraph. Il portoghese sarebbe infatti in trattative con Hui Ka Yan, patron del Guangzhou Evergrande, per allenare la squadra cinese nella prossima stagione di Super League al posto di Fabio Cannavaro. Come riporta il quotidiano, Hui Ka Jan sarebbe determinato a portare lo Special One in Cina per alzare gli standard del campionato cinese. Mourinho ...