Fca | conti in linea col target 2019 Nel primo semestre meno ricavi ma utili salgono del

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Sei mesi ancora per ragionare di criticità, ma anche di possibilità. Nel presentare l’abituale rapporto sui risultati produttivi e finanziari deldell’anno, Fca ha scelto l’ultimo giorno utile di luglio per proporre ai mercati un segnale di solidità e strategia. Ciò che serviva per rispondere al fallimento della trattativa di fusione con Renault, oppure per riconquistare quel potere contrattuale di chi vedeva l’operazione utile, ma non vitale. “nuiamo a dire che restiamo aperti alle opportunità, ma sopravviviamo anche da soli, Sarebbe stata una grande opportunità per noi e per Renault, ma non era una cosa necessaria per noi. Il nostro business plannua anche senza la fusione, anche se avrebbe beneficiato di significative sinergie”. Questa la posizione dell’amministratore delegato Mike Manley in una nota a corredo di ...

