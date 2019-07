Bologna | esce di casa e scompare nel nulla | 46enne trovato morto tra i boschi

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il corpo della vittima è stato rinvenuto vicino a una scarpata a lato della strada provinciale 26, nel territorio del comune di Vergato. L'uomo, residente nella zona, era uscito dimartedì ma non aveva più fatto ritorno. Erano subito scattate le ricerche concluse oggi con la tragica scoperta.

