Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Belenhaune non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata di Tu si que vales, che è stata registrata regolarmente senza di lei”. A rivelarlo è il direttore di Chi, Alfonso Signorini, che nell’ultimo numero del settimanale dà i dettagli dell’episodio accaduto nelle scorse settimane a Mediaset quando, a causa di un malore, la showgirl argentina non si era presentata per le registrazioni della prossima stagione dello show di Canale 5. Subito si era pensato che il malore fosse dovuto ad una gravidanza di Belen, di cui da tempo si vocifera, ma questa circostanza è stata smentita. “L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena, smentendo chi pensava che la sua assenza fosse dovuta ad una nuova gravidanza – sottolinea Signorini -. In compenso, durante la ...

Cascavel47 : “Belen Rodriguez ha spedito un certificato medico a Mediaset”: l’indiscrezione sulla sua gravidanza… - MartinsShaia : Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Belen Rodriguez per tutte le foto e i video che sta facendo a Stefano D… - Marika09938644 : RT @Libero_official: Belen Rodriguez, Alfonso Signorini e il certificato medico presentato a Mediaset dall'argentina -