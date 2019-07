Papà di Elder : "Abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio" : Napoli, 31 lug. (AdnKronos) - "Io e mia moglie, dopo aver visto la foto di Hjorth bendato, abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio. Ma siamo stati rassicurati sul fatto che non ha subito alcun maltrattamento". Lo dice, attraverso fonti legali, Ethan Elder, il Papà di Finnegan Lee, il 19enne ame

Berlusconi lancia "Altra Italia" : "Creare una federazione di centro" : “Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell”altra Italià. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra”. E’ l’appello lanciato dal Presidente Silvio Berlusconi, secondo cui di ...

Maltempo - tromba d’aria a Fiumicino : delibera dello stato di calamità [FOTO] : ”Come anticipato, oggi ho convocato una seduta di giunta per deliberare lo stato di calamità”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. ”Un atto necessario per chiedere alla Regione Lazio l’erogazione di un contributo pari a 2,6 milioni di euro necessari agli interventi per sanare i gravissimi danni arrecati alle abitazioni e alle aziende dalla tromba d’aria che all’alba del 28 luglio scorso ha attraversato ...

Le amichevoli di oggi - un gol di Berardi decide la sfida tra Sassuolo e Empoli : ok Venezia e Entella : Si sono disputate diverse amichevoli con le squadre che si preparano per la prossima stagione. Vittoria in rimonta per il Venezia che ha battuto 3-1 il Cjarsins Muzane, squadra che milita nel campionato di serie D, in rete Migliorini al 21° del primo tempo, un gol che permette agli ospiti di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa Cremonesi, St Clair e Aramu ribaltano la partita. L’Entella di mister Boscaglia ha battuto ...

Vivo Z5 è ufficiale con tripla fotocamera posteriore - batteria da 4.500 mAh e tanto altro : Vivo Z5 è stato annunciato ufficialmente in Cina con una scheda tecnica niente male, soprattutto se rapportata al prezzo a cui verrà venduto lo smartphone. L'articolo Vivo Z5 è ufficiale con tripla fotocamera posteriore, batteria da 4.500 mAh e tanto altro proviene da TuttoAndroid.

Caso Di Maio-Gozi - ecco quando è possibile revocare la cittadinanza italiana : Il ministro Luigi Di Maio ha proposto di revocare la cittadinanza italiana a Sandro Gozi. La legge lo permette quando un cittadino accetta un impiego pubblico o una carica pubblica da un altro Stato, ma la Convenzione sulla Riduzione dell’Apolidia del 1961 lo vieta se la persona non ha altra cittadinanza

Amanda Knox chiede fondi per il suo matrimonio - ma è già sposata - : Marina Lanzone Il matrimonio sarebbe stato celebrato il primo dicembre 2018, otto mesi fa. La coppia vuole davvero festeggiare le nozze "in grande" o sta cercando solo visibilità? Amanda Knox, reduce da un viaggio in Italia, è tornata a far parlare di sé. Solo una settimana fa, l’americana assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, aveva aperto insieme al suo storico fidanzato Christopher Robinson una raccolta fondi per ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Rosina perdona il marito Liberto : Bellissima notizia per i fan dello sceneggiato iberico “Una Vita”. Le ultime anticipazioni riguardanti gli avvenimenti che accadranno negli episodi in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana in corso, annunciano che si riconcilierà una storica coppia. Si tratta di Liberto Seler che proprio quando crederà di aver perso per sempre l’amore della sua Vita, incontrerà Rosina Rubio nel luogo in cui si sono scambiati il loro primo ...

Una vita - spoiler 1 e 2 agosto : Samuel difende Blanca e si schiera contro Ursula : Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una vita riguardanti in particolare ciò che accadrà negli episodi in onda su canale 5 giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto, dove i fan della soap opera iberica potranno scoprire come si evolverà la vicenda legata a Ursula e al suo sequestro ad opera della figlia Blanca. Come visto infatti, la giovane Dicenta, nonostante abbia promesso a Samuel e Diego di pazientare per scoprire dove è nascosto il figlio ...

Oroscopo settimana dal 5 all'11 agosto : Bilancia stressata - contrattempo per Gemelli : L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto si prospetta carico di ottimismo per lo Scorpione, mentre la Vergine potrebbe non essere molto serena nei sentimenti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo state attraversando una fase di cambiamento che vi permette di mettervi in gioco sul piano professionale. Fortunatamente siete molto riflessivi e prima di fare un ...

Sky – Modugno a Kiss Kiss Napoli : “Inizia a vedersi il lavoro di Ancelotti - il campo darà le risposte” : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato hai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcuni commenti sul calciomercato condotto dalla società di Aurelio De Laurentiis: “Non escludo un lavoro del Napoli su nomi ancora tenuti nascosti, il calciomercato implica scenari protetti dalla segretezza, com’è giusto che sia, strategicamente parlando. Son venuti fuori tanti nomi, trattative complesse, facile pensare ...

Silvio Berlusconi vuole il voto : "Il governo si dimetta" : "L’opinione pubblica è disorientata, lacerata e divisa. Si coglie un preoccupante clima di tensione o addirittura di odio che viene alimentato dall’uso irresponsabile delle parole, da tutte le parti, compreso il Pd". Di "fronte a tutto questo", le "dimissioni immediate del governo e le elezioni ant

Giulia Salemi - è la nuova tronista di U&D. L’indiscrezione : Giulia Salemi sta uscendo da un periodo sentimentalmente poco roseo. Si è, infatti, da poco lasciata con Francesco Monte. Una separazione che l’influencer non aveva inizialmente preso molto bene ma che adesso è pronta a lasciarsi alle spalle. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Giulia Salemi sarebbe finalmente intenzionata ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. Per trovare il ragazzo che sostituirà Francesco Monte, stando alle voci, ...

Scoperto nido di tartarughe Caretta caretta tra gli ombrelloni della Maremma : “Evento scientificamente eccezionale” : Scoperto un nido di tartarughe marine della specie caretta caretta sulla spiaggia Riva del Sole a Castiglion della Pescaia (Grosseto) dove è stata avvistata una lunga traccia lasciata nottetempo da una grossa femmina uscita dal mare e risalita fino al punto dove sono gli ombrelloni. La scoperta è stata fatta durante uno dei monitoraggi dei ricercatori di TartAmare, associazione non-profit che in Toscana si occupa della riabilitazione delle ...