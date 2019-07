10 vini rosati per l' estate

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Arriva l'e subito ti torna la voglia di. Ma partiamo dai fatti: solo qualche mese fa altaly si annunciava la costituzione di un consorzio di secondo livello Rosautoctono – per esteso, Istituto del Vino Rosa Autoctono Italiano: una squadra di sei (Chiaretto di Bardolino, Valtènesi Chiaretto, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte e Bombino Nero, Salice Salentino, Cirò) con funzioni di promozione e valorizzazione del «vino rosa". Poi è arrivato l'annuncio "bomba" del via libera per il prosecco rosé (da uva Glera e Pinot Nero) e, a seguire, il fioccare di concorsi e locali pubblici dedicati e degustazioni a tema. Nonostante il rosato Made in Italy rappresenti ancora una nicchia, seppur in crescita, la tendenza di bere rosato è un dato di fatto. Seppure sui 20 milioni di ettolitri di vino rosato ...

