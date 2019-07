Zeman rifiuta il Palermo | i dettagli sulla proposta dei rosanero

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) “Ho incontrato i dirigenti del, mi e’ stato offerto il ruolo di direttore tecnico, ma del settore giovanile, e hoto”. Sono le dichiarazioni di Zdenekpossibilità di entrare nei quadri tecnici del nuovodi Hera Hora. Nel corso di un’intervista a Seriebnews.comha dichiarato di non essere interessato ad un ruolo di allenatore del. “A prescindere che si tratti di prima squadra o settore giovanile – dice– io voglio ancora allenare, quel ruolo da direttore tecnico non m’interessa. E se mi avessero proposto la prima squadra delnon avrei accettato lo stesso perche’ voglio allenare a certi livelli. Sono molto legato a, ho trascorso 9 anni nel settore giovanile del club, ma non me la sento di guidare una squadra di Serie D. Comunque li ringrazio per avere pensato ...

