Windows 10 | in arrivo il ripristino dal cloud?

Fonte : surface-phone

(Di martedì 30 luglio 2019) Il noto leaker WalkingCat ha scovato una novità interessante all’interno della build 18950 di20H1: la possibilità di ripristinare il PC tramite. In base a quanto riportato nel tweet, la nuova opzione dovrebbe aggiungersi a quelle già esistenti e permetterà di ripristinare10 tramite internet. Una soluzione comoda che consentirebbe di avere a disposizione altre opzioni oltre a partizioni die supporti fisici per resettare. 18950 bootux :How would you like to reinstall? >download : Download> Reset locally : Reinstall my existingoperating system — WalkingCat (@h0x0d) July 29, 2019 Si tratta di una funzionalità che Microsoft sta testando internamente, infatti la build in questione non è pubblica, che potrebbe migliorare l’esperienza didi10. Cosa ne pensate? Fatecelo ...

