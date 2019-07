The Most Beautiful Day | Il Film Stasera su Rai 3

The Most Beautiful Day – Il giorno più bello : trama - cast e curiosità della commedia tedesca : Martedì 30 luglio, in prima serata dalle 21.20 in poi su Rai3, viene trasmessa la commedia tedesca agrodolce The Most Beautiful Day – Il giorno più bello, che racconta le vicende di due improbabili amici, un viaggio senza ritorno e una gran voglia di vivere fino in fondo fino all’ultimo respire in barba a un destino segnato. The Most Beautiful Day – Il giorno più bello: trailer The Most Beautiful Day – Il giorno più ...

La prima stagione della serie Netflix di The Witcher ci mostrerà Yennefer e Ciri prima dell'incontro con Geralt : Sono sempre di più le anticipazioni una delle prossime attesissime produzioni Netflix. Stiamo ovviamente parlando di The Witcher la trasposizione televisiva ispirata ai romanzi dedicati allo strigo Geralt di Rivia.Sappiamo che la serie sarà basata sui libri piuttosto che sulla fortunata serie videoludica sviluppata da CD Projekt RED, inoltre ora sappiamo che verranno trattate da vicino le storie di Ciri e Yennefer, o meglio sappiamo che la serie ...

Doctor Who - The Edge of Time si mostra nel suo primo filmato di gioco : Lo scorso maggio abbiamo sentito parlare del nuovo capitolo videoludico dedicato a Doctor Who, ovvero Doctor Who - The Edge of Time, titolo VR in uscita per PSVR, visori Oculus e Vive.Ebbene, il gioco sarà l'inizio di una nuova saga nella quale il giocatore non andrà a vestire i panni del dottore, bensì quella di un suo assistente. Ci ritroveremo dunque faccia a faccia con moltissimi villain della serie tra cui Daleks, ma non ci dovremo stupire ...

The Red Road Project : a Verbania la mostra per capire i nativi d’America : The Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectThe Red Road ProjectI nativi d’America sono l’1% della popolazione degli Stati Uniti: ne rappresentano le origini ma sono stati emarginati e abbandonati. Racconta tutto questo e anche la loro voglia di riscatto The Red Road Project: il ...

Venezia - The Burnt Orange Heresy chiuderà la mostra : Il thriller The Burnt Orange Heresy diretto da Giuseppe Capotondi (La doppia ora) è il film di chiusura, fuori concorso, della 76. mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (28 agosto - 7 settembre 2019) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. The Burnt Orange Heresy sarà proiettato in prima mondiale sabato 7 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, a ...

Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot con un video che mostra immagini della serie The Boys (testo e traduzione) : Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot a poche settimane dall'uscita del nuovo album prevista per il 9 agosto. Dopo la sorpresa di Unsainted, la band di Des Moines ritorna con un video in cui si alternano immagini live a scene estratte dalla serie TV The Boys attesa per il 29 luglio si Amazon Prime video. Il brano si apre con la voce calda di Corey Taylor - che quando canta in clean sa ipnotizzare e schiaffeggiare le ...

L'uscita di Blacksad : Under The Skin è stata posticipata - pubblicato un filmato che mostra lo sviluppo del gioco : Attraverso un comunicato stampa, Microids e Pendulo Studios svelano attraverso un video diario lo sviluppo di Blacksad: Under the Skin e la sua trasformazione da fumetto a videogioco.Questa serie di video girati proprio durante lo sviluppo introdurrà gli spettatori alla squadra che sta dietro al videogioco, ma anche allo scrittore e all'artista del fumetto originale di Blacksad, ovvero Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido.Immergetevi ...

Il thriller The Burnt Orange Heresy del regista italiano Giuseppe Capotondi Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia : Il thriller The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia Il ...

La serie Netflix di The Witcher si è mostrata nel primo trailer : ecco la reazione dei fan : Durante uno speciale panel al Comic-Con 2019, Netflix ha rivelato il primo trailer di The Witcher, l'imminente adattamento televisivo della serie di libri fantasy di Andrzej Sapokowski, salita alla ribalta mondiale grazie ai giochi sviluppati da CD Projekt RED. Come saprete, fino a poco tempo fa, Netlflix non ha condiviso troppe informazioni, ma nelle ultime due settimane che hanno portato all'SDCC le cose sono piuttosto cambiate. E ora, l'hype ...

La serie Netflix di The Witcher sarà uno show per adulti con molti mostri : Lauren Hissrich, showrunner della serie TV per Netflix The Witcher, ha recentemente fornito durante un'intervista alcuni nuovi dettagli riguardanti la serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt.Per chi non conosce né il videogioco e né i libri da cui è ispirata la serie TV, Hissrich dichiara che lo spettacolo sarà maturo, per adulti, e dovremo aspettarci quindi sesso e violenza. "Ho potuto guardare le scene giornalmente e ai miei ...

Remnant : From The Ashes si mostra in un nuovo video gameplay : Remnant: From the Ashes è uno shooter co-op in terza persona con elementi RPG, annunciato lo scorso luglio dagli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games. Oggi il titolo torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay.Il video in questione è lungo circa 20 minuti e mostra un giocatore esplorare quella che sembra essere una città abbandonata, tuttavia il luogo non sarà esente da pericoli ed infatti dietro ogni angolo ci sarà un famelico mostro ...