Muore da detenuto con un tumore terminale | era piantonato | vane le richieste di

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Unè morto ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Milano: nonostante avesse unallo stadioera ‘’. È quanto emerge dalla lettera-denuncia indirizzata, tra gli altri, al ministro Alfonso Bonafede, con cui il difensore dell’uomo di 58 anni, Francesca Brocchi, chiede di fare approfondimenti per capire se siano stati violati i “suoi diritti die di malato” e per evitare si possano ripetere in futuro casi simili. Nella lettera, il legale ripercorre l’intera vicenda iniziata nel dicembre 2018 quando il 58enne, oltre a tosse e difficoltà respiratorie, accusa “dolore persistente al polmone sinistro“. Il 12 aprile, una radiografia al torace evidenzia la presenza di liquido nella cavità toracica e il conseguente “collasso del polmone sinistro“, che richiedono un ricovero ...

