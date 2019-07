Gli sviluppatori di Hitman al lavoro su una nuova IP

Gli sviluppatori di Observer affrontano i nostri dubbi riguardo il gioco di Blair Witch - intervista : Non importa se vi piace the Blair Witch Project o se lo avete visto, tutti sapete già di cosa si tratta. C'è stato un tempo in cui non si poteva sfuggirgli. L'immagine della ragazza, con la faccia mezza fuori dall'inquadratura, il berretto di lana, la telecamera con l'angolazione sul naso, mentre piange sola nell'oscurità, era ovunque. La gente pensava persino che il film fosse reale, cadendo nella trappola del marketing. Un film a basso budget ...

Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per Gli sviluppatori alla fine del 2019 : Il team di Google pare sia al lavoro su un nuovo dispositivo Android TV dedicato agli sviluppatori ed il cui nome in codice è ADT-3. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per gli sviluppatori alla fine del 2019 proviene da TuttoAndroid.

A detta deGli sviluppatori - Star Wars Jedi Fallen Order è per certi versi simile a Sekiro : Star Wars Jedi Fallen Order è senza dubbio uno dei titoli più attesi di fine anno, si tratta di un action ambientato dopo la messa in atto dell'Ordine 66 sviluppato dal team Respawn.Durante una recente intervista gli sviluppatori hanno svelato qualche dettaglio interessante sul titolo, prima di tutto secondo il Lead Combat Designer Jason de Heras il gioco è molto simile a Sekiro: Shadows Die Twice:"E' confortante sapere che possiamo fare un ...

Gli sviluppatori di Batman Arkham Origins confermano di essere al lavoro su un gioco DC : Come forse ricorderete, Warner Bros Montreal è il team dietro a Batman: Arkham Origins, e se finora non abbiamo sentito molto parlare dei prossimi progetti dello studio, proprio in questi giorni è spuntata una notizia interessante.Sembrerebbe infatti che gli sviluppatori siano alle prese con nuovo progetto dedicato all'universo DC Comics, una possibilità che ovviamente apre a scenari estremamente interessanti.A confermare il fatto che il team ...

Wanderlust : Travel Stories è il nuovo gioco di Different Tales - studio composto daGli ex sviluppatori di The Witcher : Due ex sviluppatori di CD Projekt RED hanno formato un nuovo studio chiamato Different Tales. Artur Ganszyniec, ex Head Story Designer di The Witcher e Jacek Brzeziński, ex capo progetto che ha lavorato a The Witcher: Enhanced Edition e Dying Light, pubblicheranno Wanderlust: Travel Stories ad agosto.Ganszyniec e Brzeziński descrivono Different Tales come uno studio che vuole creare giochi narrativi. In Wanderlust i giocatori ...

General Mobile ha “rimarchiato” una GSI deGli sviluppatori XDA per la propria beta di Android Q : Android Q è disponibile in versione beta per gli smartphone Pixel e oltre una dozzina di dispositivi non Google, tra i quali è inclusa General Mobile, sebbene l'azienda non sia presente nell'elenco sul sito web ufficiale di Google per la versione beta. Pur non facendo parte del programma beta ufficiale, questo brand turco offre una versione beta di Android Q per i suoi dispositivi General Mobile GM 9 Pro e General Mobile GM 8 utilizzando ...

Per Gli sviluppatori è molto importante rendere accessibile Cyberpunk 2077 anche ai non amanti degli FPS : E' stato ormai confermato che sarà possibile portare a termine Cyberpunk 2077 anche senza torcere un capello a nessuno, tuttavia il gioco è ambientato in un mondo affascinante e pericoloso, questo vuol dire che le armi rivestiranno un ruolo molto importante. Sarete in grado di scegliere tre tipi di armi, quelle basate sulla potenza, le cosiddette intelligenti (possono tracciare il bersaglio) e quelle tecnologiche (che possono penetrare le ...

Sky : Children of Light : il nuovo gioco deGli sviluppatori di Journey si mostra in 13 minuti di video gameplay : Sky: Children of the Light è il nuovo titolo dello sviluppatore di Journey e Flower, Thatgamecompany, che è stato reso disponibile nella giornata di ieri su dispositivi iOS. Mentre il titolo è giocabile al momento solo su iPhone, iPad e iPod touch, è stata confermata l'uscita anche su dispositivi Android, Mac, Apple TV, PC e console, più avanti.Tuttavia, se ancora non avete avuto modo di ammirare Sky: Children of the Light, il video gameplay di ...

Final Fantasy 12 The Zodiac Age : Gli sviluppatori svelano alcuni dettagli : Final Fantasy 12 The Zodiac Age è la versione rimasterizzata di uno dei capitoli più amati dell'intero franchise di Final Fantasy, ovvero Final Fantasy 12, uscito per PlayStation 2 nell'ormai lontano 2007 (per lo meno nel mercato europeo).Ebbene, gli sviluppatori hanno registrato un curioso filmato nel quale raccontano la storia dietro allo sviluppo dell'amato titolo. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli ...

Ready at Dawn : Gli sviluppatori di The Order 1886 non escludono un'acquisizione : Ready at Dawn è lo studio dietro a The Order 1886, ovvero una delle prime esclusive PS4, ed è un team che storicamente possiamo accostare all'universo PlayStation.Tuttavia, nonostante questo, non si esclude che un publisher o un'altra compagnia possa acquisire la società, stando a quanto affermato dal co-fondatore e creative director, Ru Weerasuriya.Recentemente, si è parlato di Microsoft che potrebbe essere interessata all'acquisizione di uno ...

Febbre da Google Stadia - migliaia Gli sviluppatori già al lavoro sulla piattaforma : Quando si parla di Google Stadia l'attenzione dei videogiocatori non può non schizzare irrimediabilmente alle stelle. È infatti parecchia la curiosità di scoprire quali saranno le feature della nuova piattaforma prodotta la colosso statunitense, che mira a divenire un punto di riferimento all'interno del mercato videoludico. Ovviamente la sfida lanciata a due cariatidi del calibro di Microsoft e Sony è assolutamente lungi dall'esser vinta, con ...

Secondo Gli sviluppatori di Doom Eternal la serie ha tuttora successo per come rappresenta il tema del bene contro il male : La saga di Doom quest'anno festeggia 25 anni, un traguardo davvero notevole per una serie videoludica. Ma qual'è il segreto del suo successo? Ce lo spiegano gli sviluppatori di Id Software.In un'intervista con VGC, Marty Stratton e Hugo Martin, rispettivamente executive producer e creative director di Doom Eternal, hanno parlato del brand e di come sia riuscito a mantenere alto l'interesse del pubblico nell'arco di numerose ere videoludiche. Uno ...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World : Iceborne parlano della difficoltà del gioco : Che grado di sfida ci proporrà Monster Hunter World: Iceborne? Stando ad un'interessante intervista con il direttore esecutivo nonché direttore artistico di Capcom, Kaname Fujioka, abbiamo avuto modo di distinguere due approcci diversi alla difficoltà del gioco, in particolare di Iceborne.Ebbene, come probabilmente saprete, per accedere a questo contenuto sarà necessario aver completato la campagna del gioco principale, Monster Hunter World. ...

Nuovi dettagli su Gods & Monsters - il prossimo open world deGli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey : Annunciato all'E3 2019 nel corso della conferenza di Ubisoft, Gods & Monsters è il nuovo titolo degli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey. Descritto come un gioco action adventure open world basato sulla mitologia greca, in molti sono in attesa di questo progetto che sarà pubblicato su PC e console il 25 febbraio 2020.Nonostante l'eccitazione per il potenziale di Gods & Monsters, non ne sappiamo ancora molto, quello che sappiamo lo ...