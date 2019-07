Facebook cancella i post della Lega ma non è solo quello che ci serve

Fonte : wired

(Di martedì 30 luglio 2019) Il dibattito è lacerante e va avanti da anni. Come e quanto le piattaforme di social network devono censurare certi tipi di contenuti? E soprattutto, che trattamento devono riservare ai personaggi noti ma soprattutto a quei politici che, tramite i loro account personali, quelli di loro partiti o associazioni o di gruppi fiancheggiatori, propagandano odio, discriminazione e magari notizie false? Testi, foto e video per i quali qualsiasi utente “normale” sarebbe sanzionato e che invece, quasi sempre, agli esponenti politici viene permesso di diffondere a milioni di persone. Negli Stati Uniti il punto ha ovviamente toccato il presidente Donald Trump, che usa Twitter come una clava quotidiana contro i suoi avversari del momento, ma anche l’ecosistema dell’alt-right a stelle e strisce e del suprematismo bianco. Personaggi, per intenderci, alla Mike Cernovich, teoricocospirazione e ...

