Elton John festeggia i suoi 29 anni da sobrio con un post su Instagram

Addio alla musica con il concerto di Elton John a Lucca con il palco tra gli spalti delle Mura (video e scaletta) : Il concerto di Elton John a Lucca chiude il trittico di live che l'artista britannico ha pensato per l'Italia in occasione del tour d'Addio alle scene che concluderà nel 2021 dopo oltre 300 concerti. Il suo ultimo live si è tenuto in una location del tutto speciale, quella delle Mura di Lucca, dove l'artista ha preteso di suonare dopo la calata dei Rolling Stones nel 2017 che vi avevano tenuto l'unica data del tour mondiale. La musica ...

L'addio di Elton John : grande show sulle mura di Lucca - : In 20mila portano in trionfo Elton John per l'ultima tappa italiana ed europea del 2019 del lungo tour d'addio intitolato "Farewell Yellow Brick Road" concerto musica pop Raffaello Binelli Lucca Summer Festival (Fb) ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/08/Lucca-in-ventimila-per-Elton-John/ ...

I sogni di Alberto Urso dopo Amici tra Ultimo - Modà ed Elton John : Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi racconta sogni e desideri per il futuro. Il tenore vincitore del programma TV di Maria De Filippi sogna innanzitutto la Scala di Milano: sarebbe bellissimo per lui esibirsi, un giorni, nel tempio della musica lirica. Cresciuto ascoltando Pavarotti, Bocelli e Domingo, fonti di ispirazioni per Alberto Urso, il giovane talento non disdegna la musica pop contemporanea. Tra i sogni nel cassetto ci sono ...

Elton John ha ricevuto la Legion D’Honneur dalla Francia - Macron : “Genio della melodia” : Durante una cerimonia all'Eliseo di Parigi, Elton John ha ricevuto la Legion D'Honneur, il più alto riconoscimento civile dello Stato francese. Il presidente Emmanuel Macron, nel conferire il prestigioso titolo al cantautore 72enne britannico, lo ha definito "genio della melodia" e lo ha riconosciuto come uno dei primi insigniti del mondo LGBT. Il titolo gli è stato conferito a seguito dell'opera della Elton John's AIDS Foundation, da sempre in ...

“Rocketman” - il film sulla vita di Elton John - è stato vietato a Samoa per via delle scene che mostrano rapporti omosessuali : Rocketman, il film che racconta la vita e la carriera del musicista britannico Elton John, è stato vietato a Samoa, uno stato che comprende le isole più occidentali dell’arcipelago delle Samoa, nell’Oceano Pacifico. L’autorità che regola la distribuzione dei film ha fatto

Elton John e Taron Egerton duettano a sorpresa sulle note di Your song (video) : Elton John e Taron Egerton sono le due facce di Rocketman di Dexter Fletcher, il biopic che si è imposto sugli strascichi del successo di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer e, per alcuni aspetti, è stato necessariamente messo a paragone con la pellicola che celebra i Queen di Freddie Mercury. Il rapporto tra il cantautore e il suo interprete è lo stesso tra il significante e il significato, e nel tempo le due figure si sono spesso fuse ...

Elton JOHN/ "Rocketman" : discesa agli inferi e redenzione : Rocketman è una sorta di musical stile Broadway che racconta in musica la drammatica parabola di ELTON JOHN, ecco di cosa si tratta

Elton John contro Mosca : "Censurato il film su di me" - : IlGiornale Censurato e furibondo. Elton John, il cantante inglese che sta girando il mondo con l'ultimo e definitivo tour della sua lunga carriera, il «Farewell Yellow Brick Road», è arrabbiatissimo con la Russia, che si appresta a distribuire sugli schermi del Paese una versione tagliuzzata di «Rocketman», il film che racconta la sua vita. Secondo due giornalisti russi che hanno avuto occasione di vedere la versione russa della ...

Elton John attacca la Brexit dall'Arena di Verona : «Mi vergogno del mio paese» : Elton John conto la Brexit. Il cantante non ha mai nascosto la sua disapprovazione per la scelta del popolo inglese di uscire dall'Europa e lo ha ribadito dal palcoscenico dell'Arena di...

Nella versione russa di “Rocketman” - il film su Elton John - sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità : Rocketman, il film che racconta la vita e la carriera di Elton John, è stato censurato in Russia, dove sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità del cantautore britannico. Il 30 maggio, durante la prima del film, alcuni