Cutrone | il saluto ai tifosi | “Lasciare un ricordo nel vostro cuore è la mia vittoria più

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Patrickda qualche ora non è più un calciatore del Milan. Dopo tantissimi anni, seppur ancora giovanissimo, l’attaccante lascia la squadra che lo ha formato e visto crescere. E così, il nuovo giocatore del Wolverhampton ha voluto salutare i suoi ormai extramite il profilo ufficiale Instagram. Ecco il suo messaggio.via dal Milan, il toccante messaggio di Locatelli: “Fratello, ancora non ci credo” FOTO “Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare”.. Caro Milan, è così. Mi hai accolto a 8 anni, ero un bambino che sognava di far gol a San Siro. Adesso sono cresciuto come calciatore e come uomo. Rossonero, in campo e nella vita. Un onore immenso. Grazie davvero a tutti: dallo staff, ai miei compagni. E un grosso abbraccio ai miei. Per sempre nel mio: mi avete fatto sentire amato in ogni momento. Per me lasciare unnel ...

