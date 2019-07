CorSport | La Juve supera l’Inter per Lukaku e mette Dybala sul mercato

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

CorSport : Lo sgarbo della Juve all’Inter per Lukaku. Decide Dybala : La Juventus ha intensificato i contatti con lo United per soffiare Lukaku all’Inter e i nerazzurri sono preoccupati. Non poco, scrive il Corriere dello Sport. Giovedì Paratici ha incontrato l’agente del calciatore, Pastorello, e ha messo su un’operazione che si basa sullo scambio con Dybala. E’ l’argentino che ha il pallino tra le mani: se accetterà di cambiare maglia, allora la Juve passerà in vantaggio ...

CorSport : Per Icardi il Napoli aspetta i saldi forte della sentenza di Zhang : “Mai alla Juve” : Sul Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà scrive che la vicenda Icardi andrà avanti probabilmente fino a metà agosto. E intanto il futuro dell’argentino condiziona l’intero mercato degli attaccanti. La Juve ha il problema di Higuain, che diventa trasferibile alla Roma solo in presenza della certezza di avere in rosa Maurito (a meno che non arrivi Lukaku, qualora le manovre di disturbo all’Inter dovessero tramutarsi in un assalto convinto al ...

CorSport : Intesa Juve-Roma per Higuain - ma manca ancora l’ok di Gonzalo : La Roma vuole Higuain, è chiaro. Anche perché, scrive il Corriere dello Sport, non ha un piano B per il centravanti. I giallorossi hanno già trovato l’accordo con la Juventus. Resta, però, da convincere l’argentino che il trasferimento nella Capitale è la soluzione migliore per tutti. Prima dell’inizio di agosto nulla sarà definitivo. L’accordo Juve-Roma I due club hanno trovato un’Intesa su un prestito con obbligo di ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport : Giuntoli incontra Wanda. La Juve resta alla finestra ad aspettare : De Laurentiis lo ha detto chiaramente: “Non incontrerò Wanda Nara e non ho intenzione di incontrarla. Icardi non ci interessa”. L’incontro Giuntoli-Wanda a Milano Ed è vero, scrive il Corriere dello Sport: il presidente non ha incontrato la moglie-agente dell’argentino. Ci ha pensato Giuntoli, una settimana fa, a Milano. Il ds partenopeo ha sondato la possibilità di apertura nei confronti del Napoli, le cifre dell’ingaggio e quelle per i ...

CorSport : Icardi sogna solo la Juve. Wanda era a Roma per uno shooting fotografico : Il Corriere dello Sport chiarisce il caso social delle immagini circolate di Wanda Nara che sarebbe stata avvistata in stazione. Icardi continua ad allenarsi con l’Inter saltando la parte tattica. Quando arriva quel momento della preparazione si sposta sul campo accanto con Nainggolan, scrive il Corriere dello Sport. L’argentino aspetta che la Juve si muova. E’ il club di Agnelli la sua opzione favorita, tra un interesse timido ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

CorSport : i voli della Juve ad Ibiza poi smentiti. Paratici pronto ad offrire 40-45 milioni per Icardi : Il Corriere dello Sport racconta l’intrigo che sta nascendo sull’asse Milano-Torno-Ibiza-Napoli. La Juventus si muove per Icardi. Domenica sera Agnelli sarebbe volato a Ibiza con un volo Easyjet per incontrare l’agente Fifa Gabriele Giuffrida che sta lavorando al trasferimento dell’argentino al club bianconero. Un incontro smentito però da dalla Juventus che ha dichiarato che il volo di Agnelli era dettato da motivi familiari e che l’indomani il ...

CorSport : il super-mercato di Napoli e Inter per sfidare la Juve : Questo è l’anno, come scrive il Corriere dello Sport, in cui la rincorsa alla Juve si fa reale, concreta, possibile. Lo si vede nel super-mercato che le big del campionato stanno facendo, dalla richiesta di Ancelotti di avere per la prossima stagione James Rodriguez, “un diez di fatto prima che di maglia per incendiare il popolo”. Ma il Napoli non si ferma qui è lavora anche su un grande difensore come Manolas, dopo essersi già ...

CorSport : La Juve si inserisce nell’affare James Rodriguez : Intrecci complessi e voci che si accavallano su James Rodriguez, riporta il Corriere dello Sport, mentre sembrava a buon punto la trattativa con il Real, arrivano nuove indiscrezioni dalla Germania dove Matthaus ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo ha chiesto a James di andare con lui alla Juve. Un impiccio non da poco, perché De Laurentiis in tanto cercava di strappare a Florentino un accordo diverso rispetto ai 42 milioni da pagare cash per ...

CorSport : Napoli in vantaggio sul Juve e Milan per Manolas : Napoli nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza per Manolas. Il club azzurro si è mosso in anticipo rispetto a tutti ed ha già chiuso l’accordo con il difensore greco. Secondo il Corriere dello Sport resta solo da definire con la Roma per la cessione. I giallorossi hanno la necessita di creare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e Manolas potrebbe risolvere il problema. Pallotta vuole tutti i 36 milioni della clausola, De ...

Il CorSport : anche Reina potrebbe andare alla Juventus : anche Pepe Reina potrebbe finire alla Juventus. Il portiere che l’altro giorno ha difeso la scelta di Maurizio Sarri di andare alla Juventus, potrebbe seguirlo. Così scrive, o allude – fate voi – il Corriere dello Sport. Se Perin decidesse di lasciare per andare a giocare, Sarri spenderebbe due parole su Reina. Almeno due... Così termina il suo articolo Alfredo Pedullà che si sofferma anche su Gonzalo Higuain che potrebbe ...