Btp | ancora in calo il tasso dei collocamenti in asta

Fonte : lastampa

(Di martedì 30 luglio 2019) Il Tesoro ha assegnato tutti i 7,25 miliardi di euro a disposizione in buoni: il rendimento del titolo a cinque anni, in particolare, è sceso a quota 0,80%

