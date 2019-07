Bambini in carcere con le madri | accordo tra Telefono azzurro e Dap

Pd : trovare soluzione per Bambini che ancora vivono in carcere con madri : Roma – Procedere con una riforma della legge 62 del 2011 per trovare una soluzione ai 56 bambini che ancora oggi in Italia vivono con le madri detenute in carcere, intervenendo su tre punti: costruendo case famiglia con il finanziamento dello Stato – e non ‘senza oneri per lo Stato’, come previsto dalla norma -; utilizzando gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) solo nei casi di lunghe detenzioni; ...