Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Fotocamera

Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Forocamera : Xiaomi Mi 9T riceve un porting di Google Fotocamera che migliora la qualità degli scatti, in particolare quelli in notturna, come si vede da alcuni sample. L'articolo Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Forocamera proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi migliora la funzione Always On Display con nuovi sfondi e colori : Una nuova versione della funzione Always On Display di Xiaomi consente di selezionare il colore del testo e vari nuovi sfondi, con maggiori possibilità di personalizzazione. L'articolo Xiaomi migliora la funzione Always On Display con nuovi sfondi e colori proviene da TuttoAndroid.