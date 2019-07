Pensioni | Q100 | da agosto le prime uscite per gli statali

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il meccanismo della Quota 100 arriva anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno dovuto aspettare fino adper via dell'apertura della finestra mobile di sei mesi. A partire dal primo, infatti, circa 6.235 potranno lasciare anticipatamente l'attività lavorativa con i requisiti previsti dalla nuova normativa lanciata dal nuovo Governo Lega-stellato. Tuttavia, i dipendentiche accederanno al pensionamento, dovranno ancora aspettare per l'anticipo del Trattamento di Fine Servizio visto che, nonostante sia già pronta la convenzione con l'Abi, si attende il parere positivo del Consiglio di Stato. Stando a quanto riporta il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", agli oltre sei mila pensionamenti, potrebbero aggiungersi altre tre mila unità nel caso in cui l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ultimerà la procedura di accertamento dei requisiti e ...

