Le scimmie | come noi | diventano più amiche tra loro quando guardano Temptation Island

Le scimmie - come noi - diventano più amiche tra loro quando guardano Netflix insieme : I bonobo e gli scimpanzé che guardano un video insieme stringono legami di amicizia più forte, proprio come accade tra noi esseri umani. Vediamo insieme come i ricercatori siano giunti a questa scoperta e cosa ci dicono i risultati di questo studio sui rapporti sociali tra noi umani, sempre più individualisti.Continua a leggere

scimmie come umani : bertucce adottano Pipo - un esemplare sconosciuto rimasto solo e ferito : La dottoressa Liz Campbell del Dipartimento di Zoologia dell'Università di Oxford ha documentato per la prima volta uno straordinario comportamento delle bertucce, Scimmie che vivono in Nord Africa e Gibilterra. Un esemplare chiamato Pipo rimasto solo e ferito in seguito a un incidente stradale è stato accolto da un altro branco come fosse un membro della loro famiglia. Lo hanno curato per quattro mesi, fin quando non è stato in grado di tornare ...