Formula 1 – Paura in viaggio verso l’Ungheria | spaventoso incidente per il camion Renault

Formula 1 – Che paura per Leclerc! Esce dal box e rischia l’incidente con Grosjean : punita la Ferrari [VIDEO] : Grosso rischio per Charles Leclerc all’uscita dai box dopo la safety car arrivata in pista per l’incidente di Perez: il pilota monegasco riceve l’ok per ripartire e rischia l’impatto con Grosjean. Multata la Ferrari La Ferrari rischia un clamoroso incidente nelle fasi iniziali del Gp di Germania. Le condizioni di bagnato della pista hanno messo in difficoltà diversi piloti, fra i quali Perez che si è girato finendo ...

Formula 1 - Horner mette paura a Ferrari e Mercedes : “ecco cosa abbiamo in mente di fare in Ungheria” : Il team principal della Red Bull ha rivelato come tutta la scuderia stia spingendo a tutta per migliorare ulteriormente la vettura di Verstappen e Gasly La Red Bull ha ormai colmato il gap che la divideva ad inizio stagione con la Ferrari, mettendo nel mirino niente meno che la Mercedes. Max Verstappen ha vinto in Austria e raccolto altri podi che gli hanno permesso di mettersi alle spalle in classifica sia Vettel che Leclerc, diventando ...

Formula 1 – Paura in casa di un noto pilota : ladri entrano nell’abitazione - rapina sventata! Il racconto eroico [GALLERY] : ladri in casa Grosjean: il pilota francese della Haas racconta la terribile disavventura vissuta poche notti fa Sembra un periodo non troppo fortunato per gli sportivi di tutto il mondo: dopo i furti nelle abitazioni in Spagna di Morata, Zidane e e Isco, anche il mondo della Formula 1 è stato preso di mira dai ladri. Romain Grosjean e la moglie hanno infatti raccontato sui social il terribile spavento che hanno vissuto nei giorni scorsi: ...