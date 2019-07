Dietro le false pec dell’Inps c’è una lunga campagna di attacchi hacker

Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) (foto: Stefano Guidi/LightRocket via Getty Images) La nuovadi phishing che, tramite posta elettronica certificata, consegna dei messaggi nei quali sono riportatecomunicazioni di addebito da parteè una variante dellasLoad già precedentemente attiva. Le email fanno parte di unadi phishing che ha lo scopo di far accedere le potenziali vittime al collegamento identificato nel messaggio con la frase “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” evidenziata in blu, attraverso il quale viene scaricato un malware nel computer della vittima. Il malware in questione è conosciuto come sLoad ed è uno dei 4 virus informatici più diffusi in Italia. Questa minaccia è in grado di rimanere nascosta ai sistemi antivirus per lungo tempo, durante il quale i criminali possono trafugare i dati contenuti sulla macchina vittima ed installare ulteriori ...

