Biglietti in prevendita per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sono inper idiD’Alessio anel. L’artista partenopeo è quindi pronto a tornare sul palco per il supporto del suo prossimo disco di inediti che rilascerà come seguito naturale di 24.02.1967, che aveva pensato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le date sono quelle del 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e quella del 24 gennaio al Palazzo Dello Sport di. Isono ingenerale a cominciare dalle ore 16 del 31 luglio, mentre sono inesclusiva per gli iscritti al fan club diD’Alessio a cominciare dalle 16 del 30 luglio e fino alle 15 del giorno successivo. La modalità di consegna è quella classica con corriere espresso, oppure con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con un documento ...

