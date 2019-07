Ancora troppe ombre

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) I carabinieri Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale si sono qualificati - come sostengono quest’ultimo e il presunto complice dell’omicida - o no - come sostiene il reo confesso? Davvero Christian Gabriel Natale Hjort, il ragazzo in camicia a righe immortalato nella foto in caserma con la benda sugli occhi, poteva non sapere che il suo amico Finnegan Lee Elder, l’autore delle 11 coltellate a Cerciello, girasse con una lama modello marines da 18 centimetri, portata in aereo dagli Stati Uniti? Eccoli, alcuni dei buchi neri di una tragedia che si è consumata in poco più di tre ore nella notte tra giovedì e venerdì lungo la retta stradale che collega Trastevere al quartiere Prati, due chilometri e mezzo tra le sponde del Tevere.Per fare chiarezza può essere utile mettere in fila i fatti, riportati dal gip Chiara Gallo ...

