xdomenVeneto | è sempre più green e aperto all’innovazione

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Venezia, lug. (AdnKronos) – Un Veneto ‘verde’ che innova e cambia pelle,più vicino, nella sua struttura economica e sociale, alle società europee più avanzate. Un Veneto dai ‘fondamentali’ più solidi del resto del Paese ‘ dal Pil all’export, all’occupazione ‘ dove il sistema produttivo investe in innovazione e ricerca, in responsabilità sociale e attenzione per l’ambiente. E’ la fotografia scattata dall’edizione 2019 del rapporto Statistico della Regione Veneto, da oggi, mercoledì 24 luglio, disponibile online all’indirizzo ml Nel ricco panorama di dati proposti e rielaborati dagli statistici di Palazzo Balbi spiccano quelli orientati agli investimenti ‘verdi’: tra le 433 mila imprese attive nel territorio regionale, circa 35 mila hanno effettuato investimenti sull’impatto ...