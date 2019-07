Vicebrigadiere ucciso | ancora punti oscuri sul pusher e sull' intervento dei militari

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Ieri il gip di Roma, Chiara Gallo, ha convalidato il fermo di Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due cittadini statunitensi di 19 e 18 anni responsabili dell'omicidio delMario Cerciello Rega, di 35 anni. Per i due, che davanti al gip hanno fatto scena muta, resta la misura della custodia cautelare in carcere, a Regina Coeli dove si trovano da venerdì perché volevano fuggire: nella stanza del prestigioso albergo da 200 euro a notte, Le Meridien Visconti nel quartiere Prati dove sono stati fermati, avevano già le valigie pronte. Il decreto di fermo, le confessioni degli indagati, l'ascolto dei testimoni, non lasciano dubbia responsabilità dei due indagati per concorso in omicidio e tentata estorsione per indizi gravi e concordanti, e cominciano in parte a chiarire, ma non a risolvere, dubbi e incongruenze in un caso assai intricato. Ben oltre la ...

