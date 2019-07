Nave Gregoretti ora è ad Augusta | Salvini continua a negare lo sbarco a 131 migranti

La Nave “Gregoretti” della Guardia costiera è stata fatta ormeggiare ad Augusta (Siracusa) - ma i migranti a bordo non sono ancora stati fatti scendere : La nave Gregoretti della Guardia costiera, che ha a bordo 131 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, è stata fatta ormeggiare nella notte tra sabato e domenica al molo NATO di Augusta, in provincia di Siracusa (Sicilia), ha

Nave "Gregoretti" ormeggia al porto di Augusta - ma i migranti non scendono : La Nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera italiana durante la notte ha lasciato la rada di Catania per dirigersi ad Augusta dove, come apprende l’Adnkronos, ha ormeggiato alla banchina Nato. Ma per ora i 131 migranti a bordo non vengono fatti scendere.Nella tarda serata di ieri c’è stata l’evacuazione medica di una donna all’ottavo mese di gravidanza insieme al nucleo familiare composto da marito e ...

