Inchiesta Bibbiano | Matteo Renzi | “Schifose le polemiche di chi cerca qualche voto in più”

Bibbiano - una dirigente tentò di bloccare l'Inchiesta. Quella bimba strappata alla nonna «per un disegno falsificato» : Affidi illeciti a Bibbiano, spuntano nuove rivelazioni: tra gli elementi che risultano dalle carte dell'inchiesta 'Angeli e Demoni', ci sarebbe un intervento della dirigente dei...

Salvini a Bibbiano : «Commissione d'Inchiesta. Non avrò pace fin quando tutti i bimbi a casa» : Matteo Salvini piomba a Bibbiano, il paese degli affidi illeciti. Lo annuncia poche ore prima, ripete che ne ha sentito la necessità impellente «come papà e come ministro»....

L’Inchiesta di Bibbiano pesa sui consensi al Partito democratico : L'inchiesta sugli affidi illeciti sembra pesare sul Partito democratico, che in una settimana perde lo 0,5% dei consensi, nonostante l'appartenenza del primo cittadino al Partito di Nicola Zingaretti non sia in alcun modo ricollegabile alle inchieste. Crescono invece le forze di maggioranza, con la Lega al 37,8% e il M5S al 18,5%.Continua a leggere

L’Inchiesta di Bibbiano pesa sui consensi al Pd - anche se non ci sono legami fra partito e indagini : L'inchiesta sugli affidi illeciti sembra pesare sul partito democratico, che in una settimana perde lo 0,5% dei consensi, nonostante l'appartenenza del primo cittadino al partito di Nicola Zingaretti non sia in alcun modo ricollegabile alle inchieste. Crescono invece le forze di maggioranza, con la Lega al 37,8% e il M5S al 18,5%.Continua a leggere

Salvini a Bibbiano : commissione d'Inchiesta<br> su affidi entro agosto : Matteo Salvini e il colpo di genio. Mentre si attende il suo arrivo in Parlamento per riferire sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà domani alle Camere sul cosiddetto "Russiagate" italiano - il Ministro dell'Interno ha annunciato a sorpresa che oggi pomeriggio terrà un comizio nella piazza principale di Bibbiano, il comune in provincia di Reggio Emilia al centro dell'inchiesta ...

Bibbiano - quattro dei sette bambini coinvolti nell'Inchiesta tornati alle famiglie naturali : La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana. Sul posto si è recato Matteo Salvini: "Andremo fino in fondo, se qualcuno ha sbagliato paghi doppio"

Bibbiano - quattro bimbi già tornati dai genitori. Salvini : «Commissione d'Inchiesta» : «Non avrò pace finché l'ultimo dei bambini non tornerà a casa», ha detto Matteo Salvini, oggi in visita a Bibbiano, teatro dello scandalo degli affidi di alcuni...

Inchiesta Bibbiano - Salvini : “Bambini devono tornare a casa. Tribunali vadano anche nei campi rom” : "Non avrò pace finché l’ultimo bambino in Italia sottratto alle famiglie torni a casa da mamma e papà. Non mi interessa fare ragionamenti di politica o di partito, anche perché temo che con la commissione di Inchiesta, schifezze, falsità, truffe emergeranno in altre città italiane", commenta Matteo Salvini da Bibbiano. Poi il riferimento ai campi rom: "Mi chiedo perché non ci sia un tribunale di minori che vada a salvare quei bambini".Continua a ...

Bibbiano - 4 bimbi tornano dai genitori naturali dopo l'Inchiesta sugli affidi illeciti : Per quattro dei sei bambini coinvolti nello scandalo affidi illeciti di Bibbiano c'è un lieto fine, infatti il Tribunale dei Minori di Bologna, una volta valutati i loro casi, ha deciso che gli infanti vengano restituiti ai loro genitori naturali. La cittadina in provincia di Reggio Emilia in queste settimane è finita al centro della cronaca nazionale, e non solo, perché l'autorità giudiziaria ha scoperto un vero e proprio giro legato al mondo ...

Bibbiano - quattro dei sette bambini coinvolti nell'Inchiesta tornati alle famiglie naturali : A quanto si apprende, la decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna non è recentissima ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana

4 bimbi coinvolti nell'Inchiesta di Bibbiano sono tornati a vivere con i genitori naturali : Quattro dei sette bambini coinvolti nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, sugli affidi, della Procura di Reggio Emilia sono tornati a vivere con i genitori naturali. La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna a quanto si apprende, non è recentissima ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana di anomalie e illeciti da parte dei ...

Bambini di Bibbiano - in quattro tornano a casa dopo l’Inchiesta sugli affidi illeciti : quattro dei sei Bambini di Bibbiano finiti al centro dell'inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti possono tornare a casa dalle mamme e dai papà naturali. Lo ha deciso il Tribunale dei Minori di Bologna, dopo aver controllato uno per uno i singoli casi.Continua a leggere

Bibbiano - quattro bambini coinvolti nell’Inchiesta tornano dai genitori : Costanza Tosi Secondo il Tribunale di Parma, il provvedimento era stato preso sulla base di "una ricostruzione gravemente falsata" da parte degli assistenti sociali "Sono felice! Finalmente potrò riabbracciare i miei figli", ci dice Michele, al telefono, esultando di gioia. Figli strappati dai servizi sociali della Val d’Enza per affidarli alla madre e alla sua nuova compagna. Michele lo aveva raccontato a IlGiornale.it solo qualche ...

Passerella a Bibbiano. Salvini oggi in visita nel Comune al centro dell'Inchiesta : “Buongiorno Amici. oggi sarò a #Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!” È quanto scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulle sue pagine social.Il Comune della Val D’Enza, in provincia di Reggio Emilia, è l’epicentro dell’inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi ...