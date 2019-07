Gears 5 | svelato il controller a tema per Xbox One?

Fonte : eurogamer

(Di domenica 28 luglio 2019) Un leak potrebbe averin anticipo ilperufficiale a5, che presumibilmente accompagnerà il lancio del nuovo titolo The Coalition nei negozi a settembre.Le prime immagini del prodotto sono state condivise dall'utente Idle Sloth su Twitter e mostrano undi colore grigio, caratterizzato da uno stile peculiare, con la parte frontale delformata da delle placche di metallo e l'inconfondibile ingranaggio della serie al centro. Gli scatti ritraggono anche la presunta confeziufficiale del prodotto, con i loghi die Microsoft in bella vista. Al momento Microsoft non ha annunciato ufficialmente l'arrivo di undi5, il che rende incerta la veridicità del leak. Tuttavia le immagini condivise da Idle Sloth mostrano un prodotto indubbiamente ben realizzato e confezionato. In ogni caso, per scoprire la ...

Eurogamer_it : Un leak potrebbe aver svelato il controller ufficiale di #Gears5 -