Ragusa : violenze e maltrattamenti a malati di Alzheimer in casa riposo - arrestate tre donne : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato tre donne per maltrattamenti ai danni di anziani, ospiti di una casa di riposo di Ragusa . La Procura della Repubblica di Ragusa , analizzate le "gratuite e inaudite violenze verbali e fisiche ai danni degli anziani", ha richies

Ragusa : violenze e minacce in casa riposo - ‘Mi fai schifo - puzzi come una bestia - ti ammazzo’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Animale”, “capra” ed ancora “mi fai schifo”, “puzzi come una bestia”, “sei pazza”, “scema, incrasciata (sporca ndr)”. Sono solo alcuni degli insulti registrati dagli investigatori delle tre donne arrestate all’alba di oggi dalla Polizia di Stato di Ragusa in una casa di riposo. Le destinatarie di quegli insulti sono le donne ...