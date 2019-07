Migranti | la Guardia Costiera ' Gregoretti' a Catania | il Viminale dice no allo sbarco

Migranti : motovedetta Guardia costiera con 135 naufraghi a bordo in rada a Catania : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - E' in rada a Catania, come apprende l'Adnkronos, la motovedetta 'Gregoretti' della Guardia costiera con a bordo i 135 naufraghi soccorsi in mare nei iorni scorsi. Cinquanta Migranti sono stati soccorsi dopo l'allarme lanciato dal peschereccio 'Accursio' che non ha mai

Salvini nega lo sbarco a 135 Migranti salvati dalla guardia costiera : Si prospetta un nuovo scontro sul fronte immigrazione. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha negato l'ingresso in Italia di 135 migranti

Salvini non fa eccezioni : porti chiusi anche per la Guardia Costiera se ha Migranti a bordo : La linea del governo non cambia. Che si tratti di ong o di Guardia Costiera i porti del nostro Paese restano chiusi. I migranti intercettati ieri in acque maltesi, prima da un motopeschereccio e poi dalla Guardia Costiera, non potranno sbarcare in territorio italiano. Il ministro dell'Interno, Matteo, Salvini, non ha infatti autorizzato lo sbarco fino a che non arriveranno risposte da Bruxelles sul loro ricollocamento in Europa. I ...

Oltre 130 Migranti su nave Guardia Costiera. Salvini : "Non sbarcano" : Oltre 130 migranti su nave Guardia Costiera. Salvini: "Non sbarcano" Le persone sono state soccorse ieri in due operazioni in acque maltesi. Coinvolto anche un peschereccio italiano che ha assistito un gommone per Oltre 18 ore. Il Viminale ha chiesto alla Commissione Ue di coordinare la redistribuzione: "Senza accordo ...

Salvini nega lo sbarco a una nave della Guardia Costiera con 135 Migranti : «Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 135 migranti a bordo». Lo ha...

Salvini chiude i porti anche alla Guardia Costiera italiana : 135 Migranti sono in attesa di un porto : Il governo ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocazione di 135 immigrati che attualmente sono a bordo di una nave della Guardia Costiera italiana. Dalle fonti del Viminale si apprende che, in attesa di risposte ufficiali dall’Europa, non è stato indicato alcun porto di sbarco. I migranti sono stati soccorsi in due operazioni distinte.Intanto la Commissione europea ha ...

Migranti - nuovo stallo navale : stavolta Salvini nega lo sbarco anche a una nave della Guardia Costiera : La Gregoretti nel mediterraneo con 135 Migranti a bordo salvati da un peschereccio. Il Viminale coinvolge la Ue ma intanto blocca l'approdo

La Guardia Costiera soccorre 141 Migranti - Salvini : “Nessun porto. Prima vengano redistribuiti” : "Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto Prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo". Così Matteo Salvini sui 141 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti, al momento ancora a largo in acque Sar italiane, in attesa che venga indicato un porto sicuro.Continua a leggere

Migranti - 141 naufraghi soccorsi dalla Guardia costiera italiana. Salvini : “Non sbarcano finché non c’è accordo per redistribuzione in Ue” : La nave “Gregoretti” della Guardia costiera italiana ha preso in carico 141 Migranti ma non ha un porto dove farli sbarcare. Da ieri sera la nave, partita da Lampedusa, è in attesa di conoscere il luogo dove dirigersi, attesa che, però, potrebbe essere lunga. Matteo Salvini questa mattina ha infatti dichiarato: “Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta ...

Migranti : oltre 140 naufraghi su vedetta Guardia costiera - attesa indicazione porto sbarco : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – La nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera, con a bordo 141 Migranti, è ancora in attesa di destinazione del porto dove potere sbarcare i naufraghi. Cinquanta Migranti sono stati trasbordati da un gommone, dopo il soccorso del peschereccio ‘Accursio Giarratano, mentre gli altri 91 erano su un altro gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Adesso la nave Gregoretti è in attesa di ...

Migranti - proseguono le ricerche dopo il naufragio davanti alla Libia. Guardia costiera : “Almeno 115 morti - 130 persone soccorse” : Almeno 115 morti, altre 130 persone soccorse e ricerche che proseguono senza sosta. Sono i numeri ufficiali, forniti dalla cosiddetta Guardia costiera libica, del naufragio del 25 luglio al largo delle coste di Al Khoms, un porto a circa 100 chilometri a est di Tripoli in guerra. Ma c’è chi parla di numeri più alti. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, principalmente eritrei e sudanesi, una delle barche naufragate, che trasportava ...

